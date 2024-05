Más de seiscientos agentes de seguridad escoltarán a Taylor Swift en el Santiago Bernabéu

La seguridad se despliega en el Santiago Bernabéu a solo unas horas de que comience The Eras Tour en Madrid y de que Taylor Swift y su ejército de swifties llenen de color y purpurina el estadio. Más de seiscientos agentes de seguridad velarán para que los 130.000 fans de la cantante estén a salvo durante las cuatro horas que dura el espectáculo. Prosegur desplegará la seguridad privada, pero habrá además efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, tanto de la Policía Nacional como de la

Local.

El equipo de Prosegur se divide en dos. Por un lado, un grupo de trabajadores se encargarán de la vigilancia y otro prestará servicios auxiliares. El dispositivo de seguridad cuenta con varias fases. Antes del concierto tendrá lugar una reunión de coordinación de seguridad con los responsables del Bernabéu y el promotor. Además, siete horas antes de que Taylor Swift dé la bienvenida a los swifties a The Eras Tour habrá unas reuniones con responsables del equipo de Seguridad y el jefe de proyecto, con todos los coordinadores, jefe de equipo e inspectores. Una hora después, entrará al estadio el personal de Prosegur y ESC. Después, cuando queden cuatro horas y media, abrirán las puertas a los seguidores de Swift. Todo está controlado para que no haya ningún altercado y se pueda disfrutar de la música.

Más allá de la labor de Prosegur en el Bernabéu, Madrid también se ha blindado para recibir a Taylor Swift y sus ruidosos 123 tráileres: protestas vecinales, colegios repartiendo manuales de instrucciones a los alumnos y padres, calles cortadas durante varios días, dos zonas destinadas al merchandising donde intercambiar pulseras de la amistad y fiestas temáticas en locales cool invaden Madrid. La magnitud del evento es inimaginable, pero un dato indica el poderío de los organizadores y promotores: se ha cambiado el calendario de una jornada de fútbol para poder montar el escenario con tiempo.

La odisea para estar en el Bernabéu comenzó hace meses, cuando se pusieron a la venta las entradas. Ahora los fans más comprometidos, los swifties, hacen cola durante días para situarse en lugares privilegiados de la pista (las entradas en reventa rondaban los 400 euros) y podrán avituallarse con lo que lleven o en uno de los establecimientos que dan de comer y beber por la zona, que han ampliado horarios y cuentan con autorización para estar abiertos casi sin interrupción.

Martínez-Almeida explicó que el Ayuntamiento garantiza la operatividad en las proximidades del estadio para que los escolares puedan asistir a sus clases. Los servicios de emergencia se han reforzado para absorber el tsunami y gestionar el dispositivo necesario. Hay dos carpas: una en La Castellana, a la altura del Bernabéu, y otra en el parque de San Fernando, donde han llegado los 123 tráileres que componen la comitiva de Taylor Swift. Los swifties podrán comprar pulseras, recuerdos, o ir al baño, porque contarán con aseos. Metro de Madrid confirma que se aumentarán las frecuencias: a la salida del evento habrá casi un 200% más de convoyes en Santiago Bernabéu (en la Línea 10).

El hotel en el que se dice que estarán hospedados Taylor y su numeroso séquito es el Four Seasons, aunque no está confirmado. La gira de Taylor Swift superaba los mil millones de dólares de ingresos cuando aún no había llegado a la mitad de su recorrido: con 60 conciertos en ocho meses. Cuando The Eras Tour finalice en diciembre los 152 shows programados la cifra rozará los 2.000 millones. Duplicado. Cada actuación reporta unos beneficios netos de 13,6 millones de euros, el triple de lo que recauda Springsteen por actuación; eso sin sumar los beneficios del merchandising, que a mitad de gira ascendía a 200 millones de euros.