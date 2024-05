El ministro de Exteriores israelí publica un vídeo mofándose de España y manda un mensaje a Sánchez: "Hamás le agradece sus servicios"

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha publicado un vídeo en la red social X con el mensaje directo a Pedro Sánchez, a quien ha etiquetado con su cuenta de X: "Hamás le agradece sus servicios".

El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha compartido un vídeo en la red social X con imágenes de dos bailaores de flamenco intercaladas con ataques de Hamás y en el que se dirige directamente al presidente del Gobierno con el mensaje "Pedro Sánchez, Hamás le agradece su servicio".

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX