Von der Leyen abre la puerta a la extrema derecha para revalidar al frente de la Comisión Europea

La campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio arranca con un debate en el que las alianzas con las formaciones de extrema derecha se convierten en la cuestión central. Las líneas rojas que se fijan en torno a los posibles pactos con Identidad y Democracia (ID) y el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) estructuran gran parte del diálogo entre los aspirantes. La candidata de los populares europeos, Ursula von der Leyen, deja atrás el distanciamiento que había mantenido con estos partidos políticos para abrir la puerta a posibles acuerdos con los socios de la ultraconservadora italiana Giorgia Meloni.

"He trabajado muy bien con Giorgia Meloni en el Consejo Europeo, como con el resto de mandatarios, que es mi tarea. Es claramente pro-europea, ha sido muy clara contra Putin y pro-Estado de Derecho. Si se mantiene ofrecemos trabajar juntos", ha indicado la alemana.

El Parlamento Europeo ha acogido este jueves el primer debate electoral con los principales cabezas de lista a las elecciones europeas. Un diálogo en el que afloran tensiones y, al tiempo, posibles alianzas. Y mientras las principales formaciones políticas marcan su distancia respecto a los pactos con los grupos de extrema derecha, la alemana estableció su límite en los amigos de Putin.

De cara a revalidar al frente de la Comisión Europea, Von der Leyen, apuntó que solo pactará con fuerzas "pro europeas, antiPutin y defensoras del Estado de Derecho". Un mensaje con el que aleja a formaciones como ID, Alternativa por Alemania o el Rassemblement National de Marine Le Pen, afines al Kremlin.

No es que Von der Leyen se haya referido explícitamente en su discurso a ningún partido en concreto. Pero sí ha dejado claro la buena relación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, un mensaje con el que extiende tal cercanía a los ultraderechistas ECR.

El candidato de los socialistas europeos, Nicholas Schmit, ha manifestado sus reticencias a trabajar con un PP europeo que se alinea con fuerzas de extrema derecha. "No considero que estas formaciones sean fuerzas democráticas", ha indicado el luxemburgués, argumentando que no defienden los valores fundamentales. En este marco ha pedido "claridad y no ambigüedad" al partido de Von der Leyen sobre sus posibles alianzas.

Además de la candidata popular a renovar el cargo al frente de la Comisión Europea, en el debate han participado el aspirante de los liberales Renew, Sandro Gozi, que ha afeado a los populares que estén dispuestos "a abrirse" a pactar con ECR, grupo en el que también se integra Vox. Pese a estas críticas, Gozi no se ha pronunciado sobre las alianzas tendidas en Países Bajos entre la formación Partido Popular por la Libertad y la Democracia para el gobierno de coalición con el partido del ultraderechista Geert Wilders, Partido por la Libertad.

"Siempre diremos que no a las alianzas con la extrema derecha", ha indicado el candidato liberal que ha enfatizado que estas formaciones "están en contra de Europa, quieren desmantelar Europa desde dentro y hay que combatirlo".

Los valores de la UE así como el Pacto Verde europeo se verán amenazados por los grupos de extrema derecha, según ha indicado la aspirante de los Verdes, Terry Reintke. En su intervención no solo ha evidenciado el impacto que tendría para las políticas climáticas sino los riesgos que entraña, en paralelo, por los vínculos con Rusia y China.