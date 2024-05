Unai Sordo (CCOO) en Badajoz celebra que España vaya a reconocer el 28 de mayo al Estado palestino

Comisiones Obreras celebra que España vaya a reconocer el próximo 28 de mayo al Estado palestino y ve que "es necesario" que se impliquen más países y también la Unión Europea. Así lo ha destacado en Badajoz el secretario confederal del sindicato, Unai Sordo, en Badajoz, tras el anuncio realizado este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para Sordo "es necesario que se implique la Unión Europea y es necesario que se presione para un alto el fuego definitivo que termine con la masacre que Israel está cometiendo sobre la población palestina y que abra un proceso de paz, un proceso de normalización de ese Estado palestino que tiene que ser viable", ha reafirmado, junto con que es una "gran noticia" de "calado histórico" que España sea vanguardia en este terreno.

Sin embargo, ha advertido que "de poco servirá si no va acompañado de pronunciamientos mucho más contundentes" por parte de la Unión Europea, por parte de la ONU y por parte de las grandes potencias y que "empiecen" por exigir un alto el fuego "definitivo" a Israel.

"Que empiecen, como digo, por exigir un alto el fuego definitivo a Israel, y en caso de que Israel siga promoviendo el genocidio que ahora mismo está promoviendo que se tomen todas las medidas que sean necesarias", ha remarcado, "incluidos los boicots sobre armas o sobre lo que sea necesario para forzar al Estado israelí a paralizar la masacre que está cometiendo".

Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles durante el Pleno del Congreso de los Diputados que España procederá al reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo en el Consejo de Ministros tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar en ese sentido.

Unai Sordo (CCOO) alerta de que o Europa avanza en un proceso de integración o "corre el riesgo de desintegración"

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha hecho estas declaraciones con motivo de las Jornadas 'Repercusiones de las Elecciones Europeas en el mundo del trabajo' que se celebran este miércoles en la sede de CCOO en Badajoz, donde ha estado acompañado de la secretaria de CCOO Extremadura, Encarna Chacón.

Ha señalado que de cara a las próximas elecciones europeas previstas para el 9 de junio "está en juego" qué orientación se le da a Europa, lo cual supone "dos riesgos enormes", uno de los cuales pasa por que o "avanza en un proceso de integración" o "corre el riesgo de desintegración".

"La emergencia de fuerzas ultraderechistas nacionalistas puede suponer un proceso de desintegración europea. Europa corre el riesgo de no pintar nada en el mundo en cinco años", ha destacado Sordo.

Así, países como España tienen la posibilidad, por primera vez diría que en su historia, de ir a un "fuerte" proceso de industrialización por la vía de producir energía renovable más barata a largo plazo, por lo que "no puede ser que Europa de pasos hacia atrás", ni que fuerzas que niegan "incluso" el cambio climático o la necesidad de ir hacia una transición digital o energética "copen el Parlamento europeo".

Por otro lado, Unai Sordo ha relacionado otro de los "riesgos" con que si hay una "amplia alianza" de derechas y de ultraderechas reforzadas en Europa "puede haber una regresión de derechos civiles como no hemos conocido en décadas", lo cual tilda de "riesgo real".

En este sentido, ha remarcado que las fuerzas ultraderechistas que "amenazan, no ya en España, sino en Portugal, en Italia, en Francia, en los países del Este, en los países del norte" pueden "copar" una parte del Parlamento, "que haga que Europa por primera vez tenga una regresión en derechos fundamentales y en derechos civiles". "Esto no es ninguna distopía, ni ninguna cosa que no pueda ocurrir", ha agregado.

Unai Sordo ha apuntado que saben que ante las elecciones y las instituciones europeas, el ciudadano común español las percibe "como muy lejanas". Sin embargo, la gran mayoría de la legislación que se aprueba en España tiene que ver con las directrices que se aprueban previamente desde Europa, ante lo que ha ahondado en que para que alguien entienda la importancia de las políticas europeas solo se tiene que comparar lo que ocurrió en Europa hace 12 años entre las políticas de austeridad, recorte y empobrecimiento, con lo que sucedió hace cuatro en la pandemia de la covid.

Sobre esto último, se ha referido a las políticas que, a través de los ERTE o de los fondos de recuperación europeos, han permitido a España tener el récord de cotizantes a la Seguridad Social o ser el país que más crece ahora mismo en Europa.

Por todo ello, el secretario confederal de CCOO ha expuesto que van a tratar de movilizar el voto de los trabajadores, primero para que voten, segundo para que voten opciones europeístas, y tercero para que voten opciones progresistas.

A preguntas de los periodistas por de qué manera cree que puede influir la polémica en torno al presidente argentino, Javier Milei, Unai Sordo ha sostenido que, "más allá" de la crisis diplomática y la posición respecto a la misma, ante lo que entienden y comparten desde el sindicato la posición del Gobierno de España, Milei plantea "un atraso en términos de civilización" y "lo mismo que plantea Abascal, Le Pen, Meloni, Orbán y todos los ultraderechistas europeos".

De este modo, ha indicado que lo que se está planteando es "romper lo consensos constitucionales" y aquellos que se establecieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, según los cuales se ponen recursos en común a través de los impuestos, para tener sanidad, educación, pensiones o derechos de ciudadanía.

Valora que la reforma del paro mejora "notablemente" el acceso a los subsidios

Unai Sordo, ha mostrado su satisfacción tras la aprobación, este martes en el Consejo de Ministros, del Real Decreto-ley por el que se reforma el subsidio asistencial por desempleo, del que ha destacado que "mejora notablemente el acceso a los subsidios", así como las cuantías de las prestaciones y el universo de personas que se pueden acoger a estos subsidios.

Del decreto, ha incidido en que ahora tendrá que ser convalidado en el plazo de 30 días en el Congreso de los Diputados y en que ha sido pactado con las organizaciones sindicales, "aunque todavía queda algún fleco por cerrar".

Sobre esto último, ha explicado que hay alguna cuestión referida al complemento salarial que permite la compatibilidad entre la prestación de desempleo y el trabajo que "todavía está por definir" y que creen que tiene "algún margen todavía de mejora".

En líneas generales, Sordo ha reafirmado en declaraciones a los medios en Badajoz que es un "buen" decreto, y que mejora las cuantías de las prestaciones y el universo de personas que se pueden acoger a estos subsidios, a la vez que ha sostenido que, además, tiene una incidencia "particular" en territorios como Extremadura, porque facilita por primera vez el acceso al subsidio de las personas que vienen del régimen agrario.

En su intervención, el secretario confederal de CCOO también se ha referido a que, para CCOO y una vez resuelto este tema, hay que retomar "con todo el vigor" la negociación sobre la reducción de la jornada laboral, a tenor de lo cual ha planteado que España no puede llegar al mes de agosto "sin cerrar un consenso sobre una reducción a 37 horas y media semanales de la jornada laboral".