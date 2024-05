Más de 2 millones para rehabilitar viviendas en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, ha aprobado la concesión de 2.245.860 millones de euros en ayudas a los vecinos de los grupos sindicales de Aloy Sala (Casco Histórico) y Balsas de Ebro Viejo (El Rabal) para actuaciones de rehabilitación residencial.

Estas entregas de ayudas forman parte de las ayudas europeas destinadas a los barrios en las líneas de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada Discontinuo (ERRPD), ha informado el Consistorio zaragozano.

De este modo, en Aloy Sala, en el Casco Histórico, los vecinos de la plaza Tauste, 1-3, podrán iniciar las obras de rehabilitación de su edificio, con 56 viviendas en total, así como las actuaciones de reurbanización de espacios públicos.

En total, recibirán 1.543.630 euros y la ayuda máxima a cada propietario es de 21.400 euros --en caso de vulnerabilidad se pueden alcanzar hasta los 22.308 euros--.

Mientras, en El Rabal, otras 30 viviendas del entorno de Balsas de Ebro Viejo Fase 1 van a recibir ayudas económicas por un montante global de 702.230 euros.

En este caso, el procedimiento de concurrencia competitiva simplificada contempla una ayuda máxima por vivienda de 21.400 euros y, en caso de vulnerabilidad, puede ser de 22.308 euros.

6,5 millones transferidos a los vecinos

Con estas dos resoluciones de ayudas, se habrán transferido a los vecinos los primeros 6,5 millones de euros conseguidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los Fondos NextGeneration del denominado Programa 1 de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio y que también contemplaban las dotaciones a la fase 1 de Vizconde Escoriaza y Andrea Casamayor por 3.412.040 euros, que pronto comenzarán sus obras.

Ahora, se continuará con la tramitación de otro millonario paquete procedente de los Fondos NextGeneration para la rehabilitación de edificios y viviendas. En concreto, otros 7,3 millones de euros para seguir actuando también en nuevas fases del grupo Aloy Sala y de Balsas del Ebro Viejo.

Esta intervención llegará a otras 264 viviendas y a 660 personas, distribuidas en los portales de las calles Doctor Blanco Cordero, Vicente López Abadía y Pedro de Alvarado en el conjunto Aloy Sala; mientras que en el de Balsas del Ebro Viejo tendrá lugar en los portales situados entre las calles Valle de Broto, Valle de Oza y Peña Oroel.

Ayudas rehabilitación 2024-2025

Del mismo modo, el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda, con los votos a favor de PP, Vox y Zec y el voto en contra de PSOE, ha aprobado también las bases de ayudas a la accesibilidad, a mayores y al fomento a rehabilitación privada, que están dotadas para 2024 con 6 millones de euros.

Se beneficiarán comunidades de propietarios, propietarios únicos y titulares de vivienda que lleven a cabo obras de rehabilitación edificatoria de uso residencial y se concederán en concurrencia competitiva simplificada, es decir, a todos aquellos que completen sus solicitudes de forma correcta, cumplan los requisitos y según el orden de presentación.

Se reservará una dotación económica de 3 millones de euros para las obras de eficiencia energética, que podrán llevar asociadas obras de conservación y accesibilidad --subvencionable hasta un 60% o una cuantía máxima de 21.400 euros por vivienda--; y otra cuantía de 1.000.000 euros para obras de mejora de accesibilidad en zonas comunes del inmueble --subvencionable hasta el 40% del presupuesto y nunca más de 6.000 euros por vivienda--.

Por otra parte, habrá tres líneas para ayudas en viviendas particulares. En este caso habrá 500.000 euros para mejora de accesibilidad del interior de viviendas habitadas por personas que tengan rentas limitadas hasta 4,5 IPREM --no superará 50% del presupuesto subvencionable con un máximo total de ayuda de 6.000 euros--; 250.000 euros de ayudas complementarias para titulares de viviendas residentes en edificios que hayan obtenido ayudas a la rehabilitación y tengan rentas limitadas hasta 2,5 IPREM --las ayudas no superarán el 35% de la cuantía que le corresponde aportar para la realización de las obras, en función de su cuota de participación, aprobada en la Junta de Propietarios--.

Por último, se contemplan 1,25 millones de euros para realizar obras en el interior de un piso cuyos titulares lo cedan a Zaragoza Vivienda para gestionar su alquiler a través del programa Alquila Zaragoza (ALZA), con un máximo de 8.000 euros por piso.

La solicitud de las mismas, que podrá hacerse mediante la plataforma digital de Ayudas a la Rehabilitación de Zaragoza Vivienda, comenzará, tras su publicación en el BOPZ, el 15 de junio para las obras particulares de accesibilidad y del programa Zaragoza Alquila, y el 15 de octubre parta las destinadas a edificios o a particulares que acometan obras en sus edificios. El plazo final de presentación para todas las líneas finalizará el 31 de diciembre de 2025.

El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas será por orden de presentación completa de la solicitud, conforme la fecha en que la solicitud cumpla todos y cada uno de los requisitos y esté aportada toda la documentación requerida, hasta agotar el presupuesto disponible y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Ampliación plazo emancipación jóvenes

Por otra parte, el Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda también ha aprobado la ampliación de plazo de presentación de ayudas destinadas a jóvenes menores de 35 años para cubrir gastos iniciales del alquiler de vivienda 2023.

La partida asignada para estas ayudas tiene un importe de 188.000 euros, y se han concedido hasta la fecha 167 solicitudes por importe total de 66.800 euros, lo que supone tan sólo un 35,53% del total.

Por ello, se ha prolongado el plazo hasta el 15 de octubre de 2024 para que los jóvenes puedan seguir solicitando estas ayudas presupuestadas hasta agotar el importe consignado.

Los requisitos para beneficiarse de estas ayudas son tener una edad igual o inferior a 35 años, que la vivienda esté situada en el municipio de Zaragoza, no tener otra vivienda en propiedad en la ciudad, ser titular del contrato de arrendamiento, estar empadronado en el inmueble objeto de subvención, que los ingresos de la unidad de convivencia no superen los 31.200 euros, no tener parentesco hasta segundo grado con el arrendador, que no sea un contrato de uso distinto al de vivienda y que la renta mensual no supere los 600 euros.

La presentación de la solicitud se hará preferentemente online a través de la Plataforma digital de Ayudas 'www.fomentoalquilerjovenes.es' desde donde deberá cumplimentarse la solicitud general y adjuntarse en formato PDF la documentación requerida. La solicitud deberá estar firmada electrónicamente a través de 'wallet ID'.