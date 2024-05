El vídeo que revela que el propio Kim Jong Un inspecciona y prueba las armas norcoreanas más destructivas

Kim Jong Un inspeccionó y probó el nuevo sistema de armas de artillería de Corea del Norte, según ha informado la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA. En la cita, Jong Un supervisó una prueba de un nuevo sistema de lanzamiento múltiple de cohetes que el país planea desplegar en sus fuerzas armadas apuntando a centros de población de Corea del Sur.

Según comunicó la KCNA, Kim presenció la actualización del sistema de lanzacohetes múltiples de 240 mm y observó la prueba de fuego de proyectiles controlables para lanzadores múltiples de cohetes producidos en diferentes empresas industriales de defensa nacional. Esta nueva tecnología se desplegará en unidades de combate entre 2024 y 2026 para reemplazar las armas más antiguas.

Así, la visita y las pruebas que hizo el mandatario del armamento, y que fueron publicadas en un vídeo por ABC news, sirvieron para confirmar las "ventajas y el poder destructivo del lanzacohetes múltiple de 240 milímetros y sus proyectiles guiados", señaló la agencia norcoreana quien, además, explicó que el mandatario ya había hecho pruebas anteriormente.

North Korea's state-run television KRT on Wednesday aired video footage of leader Kim Jong Un inspecting a tactical missile weapons system that will be newly installed at its army's missile units. https://t.co/EAhrTWPP0u pic.twitter.com/y8W4EHo2tn