Piden la prisión permanente revisable para el supuesto asesino de Chavero

La abogada de la Asociación Clara Campoamor, que ejercer la acusación popular en el caso del asesinato de Manuela Chavero, Patricia Catalina, ha aseverado que piden la prisión permanente revisable para Eugenio Delgado, ya que se trata de un "asesinato agravado" porque existe una "agresión sexual previa".

La letrada ha valorado que la de este caso es "una de las investigaciones más limpias que he visto" por parte de la UCO de la Guardia Civil, que permitió detener a Eugenio Delgado cuatro años después de los hechos, por lo que ha recordado que a éste "no le entra un arrepentimiento" y confiesa, sino que fue detenido.

Asegura la abogada que el acusado "se ve absolutamente atrapado", por lo que lleva a la Guardia Civil hasta dónde había enterrado el cádaver de Manuela Chavero en julio de 2016.

Patricia Catalina ha considerado que "indudablemente, hubo una, vamos a llamarle, una agresión sexual previa a Manuela, una brutal agresión sexual" de ahí que la acusación popular que ejerce la Asociación Clara Campoamor haya pedido la prisión permanente revisable para Eugenio Delgado.

Para la abogada, este caso supone un "asesinato agravado" por lo que "al haber una agresión sexual previa con el consiguiente asesinato, para ocultar lo anterior, nos encontramos con que podemos llegar a una prisión permanente revisable", como ha ocurrido en otros casos similares a éste.

Finalmente, Patricia Catalina ha pedido a los miembros del jurado que tengan "toda la paciencia del mundo", así como "la empatía suficiente, pero sean objetivos" en este caso, en el que "van a ver cómo tenemos prueba de cargo más que suficiente para que este señor cumpla la prisión permanente revisable y tenga una condena acorde a con los hechos que ha cometido", ha concluido.

El fiscal del juicio por el asesinato de Manuela Chavero, José Luis Vaquera, ha aseverado que Manuela Chavero "fue violada antes de ser golpeada brutalmente, de ser asesinada" por Eugenio Delgado, cuya versión ha tachado de "absolutamente increíble", y ha señalado que el asesinato fue "con alevosía".

De esta forma se ha pronunciado el fiscal, José Luis Vaquera, que ejerce la acusación pública, en el juicio por el asesinato de Manuela Chavero, que ha arrancado este lunes en Audiencia Provincial de Badajoz, con un único acusado, Eugenio Delgado.

Durante su turno de intervención, el fiscal ha relatado que la víctima, Manuela Chavero, era una mujer de 42 años, "atractiva, una señora de complexión delgada, bajita, que estaba divorciada y que vivía sola en su casa con dos hijos", Adrián, que entonces tenía 14 años, y Sofía, de 6 años en aquellos momentos.

El fiscal ha mostrado una serie de fotos de la víctima, y ha relatado que aunque vivía con sus dos hijos, "en aquellos momentos estaba sola en casa porque estaban pasando la quincena vacacional con su padre"

Por su parte, ha recordado que el acusado, Eugenio Delgado, tenía 23 años en el momento de los hechos, y es un hombre "de una anchura de cuerpo y una fortaleza tremenda", que aunque ahora "esté más delgado, en aquellos momentos era más corpulento", tras lo que ha querido resaltar la "diferencia de complexión física" entre la víctima y el acusado.

También ha mostrado unas fotos del acusado en el momento de los hechos, así como fotos de la distancia que existe entre la casa de Manuela Chavero y la del acusado, ambas situadas en la misma calle de Monesterio.

"Cierta amistad y confianza" entre ellos

Así, ha relatado que "existía una cierta amistad y confianza entre ellos", Manuela y Eugenio, y de hecho ella le había prestado una cuna para unos amigos del acusado, y esa noche, al pasar por la casa y ve que la luz estaba encendida, llama a la puerta para decirle a la víctima que fuera a su casa a recoger la cuna.

El fiscal ha puesto de manifiesto que la casa de Manuela presenta "síntomas evidentes de que sale voluntariamente y sale con una persona conocida", ya que "no hay signos de violencia", y de hecho, deja el móvil en la mesa y las luces encendidas.

José Luis Vaquera ha considerado que su versión "difiere totalmente" de la que ha puesto de manifiesto el acusado, que ha tachado de "absolutamente increíble", ya que "no se pudieron producir los hechos como el cuenta, no se pudo caer Manuela accidentalmente en esa casa", y de hecho, el cadáver no presentaba lesiones en la parte de atrás de la cabeza.

En la versión del fiscal, Manuela Chavero "había sufrido una descomunal paliza", ya que presentaba rotos los huesos de las órbitas, la parte derecha del tabique nacional, tenía "enormes fracturas" en los dientes, y tenía "arrancados dos", además de "cinco costillas rotas".

"Manuela fue golpeada brutalmente", según señalan los forenses, tras lo que el fiscal considera que "este comportamiento descarta cualquier tipo de accidente", tras lo que ha defendido que "no fue una muerte accidental, fue una muerte intencionada con una brutalidad enorme por parte del acusado, causándole un enorme sufrimiento a la víctima", ha asegurado.

Además, Vaquera se ha mostrado "plenamente convencidos que también Manuela fue agredida sexualmente. Manuela fue violada antes de ser golpeada brutalmente, de ser asesinada y de ser transportada en el coche para enterrarla en una finca", ha aseverado.

El fiscal ha señalado que "o hay prueba directa, no hay ningún testigo que nos cuente qué es lo que pasó allí, pero las presunciones son evidentes de que esto sucedió de tal manera", tras lo que ha considerado que hubo "alevosía" en este asesinato.