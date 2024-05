Las Cortes respaldan la construcción de las balsas laterales del Matarraña

La construcción de las balsas en el Matarraña ha sido uno de los puntos abordados hoy en las Cortes de Aragón a través de una Proposición no de Ley (PNL), presentada por Aragón-Teruel Existe, que ha sido aprobada con el voto a favor de todos los partidos con el fin de instar al Gobierno de Aragón a que actúe.

El texto de la PNL insta al Ejecutivo aragonés a que, de forma urgente, ponga en marcha la planificación y construcción de tres balsas laterales del Matarraña "con todas las medidas a su alcance". Estas balsas están pendientes desde el año 2005 (Dictamen de la Fresneda), y ya en 2018 el proyecto obtuvo el reconocimiento del Congreso de los Diputados.

Hoy, en las Cortes de Aragón, en concreto, se ha aprobado la redacción del proyecto para la Balsa dels Comellars, con una capacidad de 2,64 hectómetros cúbicos, en la cabecera del río Tastavins, además de avanzar en todos los hitos necesarios para iniciar su construcción lo antes posible.

También se ha dado el visto bueno a la elaboración de los anteproyectos y proyectos constructivos para la Balsa de Planserrats (un hectómetro cúbico) en el entorno de Cretas para regular el río Algás, y para la Balsa de Val de la Figuera, de tres hectómetros cúbicos, en el río Matarraña.

Con la PNL, se logra a su vez el compromiso del Gobierno de Aragón de anticipar las fases de la construcción de estas balsas que se deben incorporar al Plan Hidrológico de Ebro 2027-2032, trasladando luego su coste a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Para la diputada turolense que ha defendido la PNL, Pilar Buj, es necesario acometer con urgencia la construcción de estas tres balsas, que "vienen exigidas como una adaptación al cambio climático".

Además, Buj ha señalado que "no comprometen caudales ni concesiones, respeta las asignaciones vigentes y no amplía usos, no afecta al caudal ecológico, solamente garantiza la mejor gestión del caudal para los mismos usuarios y para la vida del río ya que incrementa la disponibilidad de agua durante todo el año".