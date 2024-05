El 'Govern' libera las ayudas para la gestión del agua en vísperas del 12-M

La Agencia Catalana del Agua (ACA), la empresa pública de la Generalitat que gestiona las cuencas internas de Cataluña, riega de dinero público a los ayuntamientos justo antes del 12-M.

La entidad ha lanzado una convocatoria de subvenciones dirigida a las obras de mantenimiento y conservación de los cauces fluviales que discurren en tramos urbanos, es decir, que cruzan los municipios. Las ayudas comprenden la retirada de sedimentos y vegetación y la eliminación de especies invasoras en los canales de desagüe, entre otras tareas. Estas actividades de acondicionamiento aparentemente revisten poca importancia, pero son fundamentales para evitar inundaciones.

Con una dotación superior a cinco millones de euros, el Govern manda un guiño a los entes locales y complementa una iniciativa anterior para reparar fugas de agua. Históricamente, los municipios han reclamado a la ACA mayor esfuerzo inversor en la red urbana. Durante la última década, el abultadísimo endeudamiento del gestor impidió cofinanciar las obras de mantenimiento de las corporaciones locales, que por sí mismas no cuentan con suficiente liquidez para abordarlas.

Pese a que la ACA se ha puesto las pilas a las puertas de las elecciones autonómicas, la letra pequeña de la convocatoria no convence a sus potenciales beneficiarios. Fuentes del Institut Agrícola Català de Sant Isidre echan en cara a la empresa pública que no haya atendido sus propuestas para afinar las condiciones de las ayudas.

Los agricultores, excluidos

Entre las recomendaciones planteadas por la patronal agraria, adscrita a Foment del Treball, se hallaba la especificación del concepto de tramo urbano, la ampliación del calendario de actuaciones en los espacios con limitaciones ambientales y la prelación a la hora de captar subvenciones de aquellos municipios incluidos en el plan de inundaciones.

Las lluvias torrenciales de finales de abril han puesto en entredicho las prioridades de la ACA, argumenta la organización empresarial. "En la convocatoria no se contemplan los tramos no urbanos cuando actuar sobre ellos es clave. En las últimas semanas los campos que rodean Barcelona se han anegado, pero se sigue impidiendo a los agricultores evacuar el agua de los cultivos", se explica desde la patronal del sector primario. Estas inundaciones son recurrentes en el Parque Agrario del Baix Llobregat, una de las despensas del área metropolitana de Barcelona. Pero pese al propio compromiso del Govern, que aprobó en el Parlament una resolución para ejecutar inversiones en el delta del río Llobregat, la situación no ha mejorado. Ahora, la nueva convocatoria excluye a los agricultores.

Además, el Institut Agrícola espera que este programa de ayudas se ejecute con más rapidez que otros realizados en el pasado. Apuntan que aún están pendientes de pago las transferencias a los arroceros prometidas durante la etapa de gobierno de Quim Torra.

En este sentido, conviene recordar que los 129 millones de euros movilizados por la empresa pública para reparar cañerías de agua en los municipios se adjudicaron el pasado marzo, casi un año después de su lanzamiento. Para más inri, esta dotación no cubrirá fugas históricas como la que afecta desde hace casi 20 años al barrio de Canyet de Badalona, donde a diario se dilapidan 180.000 litros de agua.

