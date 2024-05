La 'pelea' del F.C Barcelona y el exagente de Lionel Messi por 350.000 euros

Hace tan solo unos días que dio comienzo de manera oficial la subasta por la servilleta en la que se firmó el primero contrato de Lionel Messi en el año 2000, cuando el argentino contaba con apenas 13 años. Una rúbrica que ha salido a concurso en Londres por un precio inicial de 348.00 euros, ofrecida por la casa de subastas online Bonhams y que estará abierta hasta el próximo día 17 de mayo.

Sin embargo, la subasta parece haber revivido el largo conflicto entre Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli, dos de los firmantes en aquella servilleta en condición de asesor de club catalán y agente deportivo del argentino respectivamente. La 'pelea' entre el F.C Barcelona y el ex agente de Messi por el mítico trozo de papel es tal que la subasta ya sufrió un retraso, pues el inicio del concurso estaba previsto entre el 18 y el 27 del pasado mes de marzo.

Y aunque Josep Maria Minguella no entiende "cómo se puede subastar la servilleta de Messi si no es propiedad de nadie [...] No se tiene ningún certificado de propiedad pueda estar aceptado por una casa de subastas", la realidad es que Bonhams espera que, desde los casi 350 mil euros iniciales, la subasta pueda alcanzar casi el millón de euros.

Museo del Barca primero

"En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Srs. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas", dice la servilleta.

Así reza la servilleta firmada por Carles Rexach, director deportivo de entonces del club catalán, Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli para confirmar el primer vínculo deportivo entre el los culés y el argentino Lionel Messi, a la postre uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Desde esa fecha, la famosa servilleta ha estado en guardia y custodia por Horacio Gaggioli en una caja de seguridad de un banco en Andorra.

Aunque, y aquí es donde viene el inicio de la disputa, Minguella siempre ha asegurado que, en los días posteriores a la firma, ese trozo de papel se encontraba en su despacho "entre todos los papeles que tenía", como él mismo ha confirmado, y que desconoce el modo en que llego a manos del agente argentino. Lo que sí sabe "es que este documento tiene que estar expuesto en el Museo del Barça". No obstante, también reconoce que "no he tenido ningún apoyo del Barça ni de ningún socio. La servilleta no tiene ningún valor, ya cumplió su función"

De los primeros 600 euros a los 1,7 en la MSL

El contrato con el FC Barcelona en 2000 fue decisivo tanto para club catalán como para el propio Messi, que se ha convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, con numerosos títulos con el Barcelona y la selección argentina, como la Copa América y el Mundial de Fútbol de Catar, así como ocho Balones de Oro. Y que, sin duda, ha marcado un antes y un después en la historia del club catalán.

En su primer contrato, a subasta ahora por 350.000 euros, se acordó un 'sueldo' para la pulga de 600 euros mensuales, además del compromiso de pago del proceso médico y las inyecciones de hormonas de crecimiento (unos 1.300 euros al mes).

A lo largo de sus 20 años en el club blaugrana, Lionel Messi ha efectuado hasta 9 renovaciones, la primera (tras el compromiso firmado en esa servilleta del año 2000) fue con apenas 18 años, cuando amabas parte acordaron un salario para el argentino de 3 millones de euros anuales. Aunque tan solo 2 años después volvería a renegociar con el club una subida salarial hasta alcanzar los 7 millones de euros.

Tras otras dos renovaciones más en años consecutivos (2008 y 2009, por los que alcanzó los 10,5 millones de salario anual), Messi acordó, en la que ya era su quinta renovación,12,5 millones de euros y una cláusula de recisión de 250 millones.

Hasta su salida en 2021, el de Rosario firmaría 3 nuevos contratos con el F.C Barcelona: en el año 2014 para aumentar su salario hasta los 22,8 millones y en el 2017 otras dos renovaciones, la primera para elevar su sueldo hasta los 40 millones y la segunda para firmar una nueva cláusula de recisión por 700 millones de euros. Aunque el astro argentino acabaría yéndose gratis al París Saint Germain.

Tras su paso por París, donde se convirtió en el cuatro futbolista mejor pagados del mundo con 40,5 millones de euros, y solo por detrás de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Neymar Junior, Lionel Messi puso rumbo a la MSL de Estados Unidos donde, según la Asociación de Jugadores de la MSL, cobra unos 20 millones de euros anuales, alrededor de 1,7 al mes.