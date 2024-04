La Virgen del Pilar bendice las fresas de Huelva

Las fresas de Huelva son "sanas, seguras y sostenibles". Con esta campaña han llegado los productores de esta fruta a Zaragoza con el fin de que sea bendecida por la Virgen del Pilar y concienciar sobre su consumo ante los problemas que le han afectado derivados de la falta de seguridad alimentaria en el fresón importado de terceros países.

La organización agraria UPA Andalucía ha sido la encargada de llevar las fresas de Huelva hasta el manto de la Virgen del Pilar en Zaragoza para bendecir la calidad y salubridad de esta fruta. Unas características que también se han dado a conocer con otras acciones en el centro de Zaragoza como el reparto de 500 tarrinas en la plaza España de la capital a los transeúntes tras haber sido bendecidas.

Los secretarios generales de UPA Andalucía, UPA Huelva y UPA Aragón, Cristóbal Cano, Manuel Piedra y José Manuel Roche, respectivamente, han dado a conocer la importancia de este cultivo con el que se garantiza al 100% la calidad y seguridad alimentaria.

"Nuestra campaña de promoción, esta que comenzamos en marzo y que ahora cobra más importancia que nunca, prosigue su caminar reforzada por el interés de los ciudadanos en consumir fresas de Huelva", ha incidido Cano.

En este sentido, ha explicado que "nuestro objetivo sigue siendo el mismo: que todos los españoles, habiten donde habiten, tengan muy claro que las fresas de Huelva se pueden consumir sin problema alguno, porque cumplen al cien por cien con todos los estándares de calidad y seguridad que nos exige la Unión Europea", ha explicado Cristóbal Cano.

Por su parte, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, se ha mostrado orgulloso de haber traído las fresas de Huelva hasta el manto de la Virgen del Pilar. "Nos ha dado fuerza para continuar con esta campaña de promoción porque Ella también sabe que las fresas de Huelva son de la máxima calidad y muy saludables", ha añadido.

"Seguimos siendo ambiciosos, porque hoy más que nunca es necesario reforzar campañas de promoción como la que tenemos en marcha y que los hechos que se van sucediendo nos dan la razón. Los consumidores aragoneses deben ser conscientes de que comer fresas de Huelva es sinónimo de salud", ha señalado Manuel Piedra.

En el acto también ha intervenido el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche. "Los zaragozanos saben que las fresas de Huelva son las mejores, que no hay otras igual. Y no sólo porque representen un pulmón económico fundamental en Huelva, en Andalucía y en nuestro país, sino sobre todo porque tienen una calidad que es sinónimo de salud. Porque comer fresas de Huelva es comer un alimento saludable y producido con la calidad y seguridad necesarias. Y eso nunca hay que olvidarlo. Por eso hoy estamos aquí, en la Plaza de España, para decirles a todos los aragoneses que no hay nada mejor que comer que fresas de Huelva", ha expuesto.

Este acto se ha enmarcado dentro de la campaña "Yo Como Fresas de Huelva porque son sanas, seguras y sostenibles", que alcanza su sexto reparto desde comienzos del mes de marzo a raíz de la primera alerta sanitaria detectada en producto foráneo.

Anteriormente ya se ha realizado en Sevilla, Madrid, Bruselas, Valladolid y Valencia. Ahora, continuará el próximo día 3 de mayo en Santiago de Compostela.