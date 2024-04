Paco Jémez tras su agónica huida de Irán a contrarreloj: "Desde el ataque sobre Israel decidimos marcharnos. Ha sido de película"

Después del ataque de drones de Irán sobre Israel y por las consecuencias que podría tener esta acción militar a nivel internacional, un español, que ejercía de técnico de fútbol en el equipo Tractor Sazi, de la ciudad de Tabriz, en el Azerbaiyán iraní, decidió dejarlo todo por su seguridad y la de su familia y volver a España. Esta es la historia de la agónica huida de Paco Jémez, también exentrenador del Rayo Vallecano.

Tras un frustrado fichaje por el Deportivo de la Coruña, Jémez hizo las maletas para empezar una nueva vida como entrenador de fútbol de un equipo de Irán, un país donde este deporte toma fuerza, pero que guarda un pasado y presente ligado a conflictos internacionales.

Sin ir más lejos, hace un par de días Irán atacó con 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balístico a Israel. Un ataque que ha elevado la tensión entre estos países que siguen la estela del conflicto de Gaza. En medio de este hostil escenario estaba Jémez, quien, junto a sus tres ayudantes, decidió buscar una salida lo más rápida posible del país asiático.

"Ha sido de película"

"Ha sido de película, no lo podéis imaginar. Es un país donde necesitas visado para entrar o salir, no tienes libertad de movimiento. Desde el ataque sobre Israel decidimos marcharnos", señaló el entrenador canario a EFE.

Según cuenta su relato, el día del ataque se cerró el espacio aéreo y también el siguiente. Al ver que había la opción de coger un vuelo a Estambul, Jémez habló con el club para rescindir del contrato. "Fuimos al aeropuerto sin saber seguro si el avión saldría o se cancelaría. La espera fue larga y tensa, pero ya estamos en casa", afirmó el entrenador canario a EFE.

"Es una cuestión de tranquilidad. No podía estar hablando todos los días con mis hijas y que me pidieran llorando que me fuera. Ya cuando se produjo el ataque a la embajada iraní debimos buscar la salida, pero con la acción sobre Israel ya era evidente", añadió a la agencia.

Relación con el club iraní

Sobre el contrato, Jémez afirmó haber perdonado parte del documento. "No es una cuestión económica, porque hemos perdonado dos años de contrato, o deportiva. Estábamos terceros en Liga y en cuartos de Copa, con un buen proyecto para crecer, pero necesitábamos salir por tranquilidad nuestra y de nuestras familias", detalló.

Jémez, además, agradeció su paso y el trato del equipo iraní. "El Tractor se ha portado fenomenal, ahora y siempre. Nos pagaron religiosamente desde que llegamos, nos arreglaron los visados cada vez que quisimos salir… Incluso en este momento crítico, ya que el dueño tiene una compañía aérea", sentenció.