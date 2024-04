Una mujer lleva a su tío muerto a pedir un crédito al banco: esta es la reacción de los empleados

Este martes, los empleados de un banco de Brasil vivieron una situación insólita cuando una de sus clientas acudió a la sucursal a pedir un crédito con su tío fallecido, al que transportó en una silla de ruedas. Los trabajadores de dicho banco, ante tal escenario, grabaron las imágenes, que tardaron poco en hacerse virales.

En concreto, este hecho se dio en Bangu, en la zona oeste de Río de Janeiro (Brasil), cuando Érika de Souza Vieira Nunes, que era la responsable de cuidar a su tío Paulo Roberto Braga, de 68 años, llevó al anciano en silla de ruedas a la sucursal del banco.

Hasta el momento, todo parecía normal. Sin embargo, los empleados de dicho banco pronto se dieron cuenta de que el anciano de la silla de ruedas estaba muerto. Ante esta sospecha, grabaron el momento en el que Érika le pedía a su tío que firmara un documento.

Posteriormente, los trabajadores llamaron a la Policía y al Servicio Móvil de Atención de Emergencias (SAMU), que trasladaron el cadáver hasta el Instituto Médico Legal, donde se le pudo hacer la autopsia y constatar que el hombre de 68 años estaba muerto desde hacía horas.

De hecho, Itaú Unibanco, entidad bancaria donde sucedieron los hechos, emitió un comunicado en el que informaron de que contactaron "al SAMU tan pronto como identificó la situación", explicando que han colaborado activamente con las autoridades para esclarecer el caso.

El objetivo: conseguir la aprobación de un crédito

La mujer, que fue trasladada a la comisaría por este altercado, tenía como objetivo conseguir que el banco aprobase a su favor un préstamo por valor de 17.000 reales (unos 3.000 euros), una información que fue emitida por la cadena brasileña RJ 2 de TV Globo.

"Si no firmas no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Lo que pueda hacer, lo haré. Firma aquí, igual que el documento. Firma para no darme más dolores de cabeza", le pidió la mujer a su tío, ya fallecido, ya que necesita la firma de este para conseguir el préstamo, que ya estaba preaprobado por la entidad bancaria.

Vídeo Daylimotion