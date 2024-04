La agencia de representantes You First aterriza en Bélgica con A-Group

La empresa de representación de futbolistas A-Group, con sede en Amberes, se une a You First, la agencia global especializada en representación de talentos en deportes y entretenimiento, y servicios a marcas.

Actualmente, y según Forbes, You First es la agencia número uno en España por valor de mercado y se encuentra en el Top 10 de las agencias deportivas más importantes del mundo. Esto hace que esté catalogada como una de las principales empresas de representación de futbolistas. "Contar con una oficina en Bélgica y Países Bajos nos permite establecer otro punto estratégico, abriendo un nuevo mercado con grandes oportunidades para nuestros jugadores", dice Pelayo García, Director Internacional de Fútbol de You First. Esta expansión se ve como un desarrollo clave para aprovechar el potencial del mercado europeo.

A-Group, con una trayectoria profesional de más de ocho años bajo el liderazgo de Tom de Mul y Yama Sharifi, gestiona una extensa cartera de clientes en las principales ligas profesionales de Bélgica, los Países Bajos, Alemania e Italia, entre otros.

Tom de Mul, Director de A-Group, está convencido de que con la llegada de You First "podemos abrir aún más mercados y crear más oportunidades para los jugadores y entrenadores que representamos". Una nueva era, pero con la esencia de los viejos tiempos, como confirma Yama Sharifi, Director de A-Group: "en el contacto diario todo será igual para nuestros clientes, pero este es un gran paso adelante para lograr cosas aún mayores para ellos que antes".

La adquisición de una participación mayoritaria en Grass Is Green hace menos de dos años, una agencia de primer nivel en los mercados de fútbol de Alemania y Austria, subraya la ambiciosa trayectoria de crecimiento de You First. Con la integración de A-Group, You First gestiona ahora una cartera que supera los 500 jugadores de fútbol, consolidando su liderazgo en el mercado del fútbol de Europa Central.

"Este acuerdo es clave en la estrategia de nuestra empresa para seguir siendo líderes globales en representación de talentos", recuerda Juan Aísa, consejero delegado de You First.