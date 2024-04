El 16% de los castellanos y leoneses vuelven a sus pueblos de origen en busca de más calidad de vida

El porcentaje de personas que retornan a sus pueblos de origen ha aumentado desde 2022 en cinco puntos porcentuales, hasta el 16,2 por ciento del total de residentes, según el II Barómetro de Despoblación de la España Rural, elaborado por la Fundación España Habitar, que sitúa la calidad de vida y la reunificación familiar como principales motivos de este movimiento.

El secretario general de la Fundación España Habitar, J. Javier Sánchez, y la directora de Fundación España Habitar, Ana Alonso, han presentado este jueves en el Consejo Económico y Social (CES) de Valladolid los resultados del informe para el que se han realizado más de 600 encuestas entre enero y febrero de 2024 en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Alonso ha destacado que el estudio refleja un "efecto retorno" a los municipios rurales en datos comparados con el anterior informe, presentado en 2022. En concreto, han aumentado hasta un 16,2 por ciento los retornados, entre los que el perfil mayoritario son personas mayores de 65 años.

El documento también indica que 7 de cada 10 personas residentes en el medio rural quieren quedarse y subraya las razones por las que tienen "la voluntad de permanecer", en lo que coinciden con los retornados. En concreto, un 31,6 por ciento de los encuestados prioriza la calidad de vida y la sitúa como la principal razón para vivir en su pueblo, frente al 29,1 por ciento de 2022. Además, en el caso de los que se han ido a la ciudad y han vuelto, este porcentaje ha subido siete puntos, hasta un 22,7 por ciento.

En el caso de los retornados, la reunificación familiar es el principal motivo para volver a sus pueblos, lo que muestra un incremento de más de 13 puntos porcentuales, de un 15 a un 28,2 por ciento.

El informe elaborado por Fundación España Habitar también apunta a un aumento de 3 puntos porcentuales en la respuesta de los encuestados sobre si conocen a amigos y familiares que estén pensando en irse a vivir a pueblos. Así, el porcentaje se eleva al 15,1 por ciento, un incremento que Alonso ve como un "margen de oportunidad".

En este contexto, el documento resalta también el "optimismo" respecto al crecimiento poblacional en municipios de menos de 5.000 habitantes, ya que crece hasta el 20,8 por ciento los encuestados que confían en ello.

Por otro lado, el barómetro se ha enfocado en los jóvenes, quienes ven el medio rural como un entorno "limitante", por lo que un 71,2 por ciento afirma que abandona el pueblo por razones profesionales y un 41,5 por ciento por razones educativas.

No obstante, el documento incide en que los jóvenes que emigran a la ciudad se sienten "insatisfechos" con la vida en ella. Un 43,4 por ciento comparte esta sensación y entre ellos 7 de cada 10 lo hacen por el estrés, las aglomeraciones, la contaminación o la inseguridad.

Para Alonso, estos resultados suponen otro "escenario de oportunidad" para incentivar el retorno de los jóvenes, a quienes ve "más sensibles" en relación con la "calidad de vida y el bienestar emocional" que ofrece el medio rural. En este ámbito, el estudio también señala que los universitarios son los que más empujados se ven a cambiar el campo por la ciudad por motivos laborales (76 por ciento), si bien destaca que crece la expectativa de empleo en el medio rural hasta el 14 por ciento.

Farmacias, "pilar" para la calidad

Por otro lado, el informe aborda en esta ocasión el valor que se da a las farmacias, que Alonso ha ensalzado como un "pilar" para los habitantes del medio rural. Así, la contribución de estos establecimientos para mejorar la calidad de vida y la salud de los habitantes en el medio rural obtiene una puntación de 8,88 sobre 10. Igualmente, tres de cada cuatro encuestados indican que acuden al médico y la farmacia en su propio municipio y la gran mayoría accede a medicamentos de ella.

Sin embargo, hay quienes tienen que trasladarse a otro municipios para conseguir medicamentos, por lo que el informe plantea otras formas de entrega, como servicios de entrega a domicilio, apoyados por un 13 por ciento de los encuestados, tal y como ha precisado Alonso, quien ha detallado que los municipios de menos de 500 habitantes son los que "más acusan la carencia de farmacias".

En este contexto, el informe también concluye que la mayoría de encuestados considera que "no se requiere un esfuerzo elevado" para acceder a consultas médicas y farmacias en sus municipios.

Para Alonso, los datos que aporta el informe reflejan un "deseo de retorno", aunque sea "en porcentajes pequeños". "Ya no solo de los que se van a la ciudad y regresan, también de los que toman la decisión de irse al pueblo", ha agregado, para incidir en que el problema de la conectividad en el medio rural "no es tan severo como parece" y animar a avanzar en el "teletrabajo", que "no está tan implantado".