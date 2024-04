Comprar clubes modestos: así es la nueva moda que vuelve loco a los futbolistas

David Beckham, Ronaldo Nazario, Gerard Piqué... son los nombres que a uno le vienen a la cabeza cuando piensa en exfutbolistas que se convirtieron en propietarios de fútbol. Sin embargo, en los últimos años se ha acentuado la tendencia de comprar clubes de fútbol modestos por parte de estos jugadores ya retirados con el objetivo no de ganar dinero, sino de, en muchas ocasiones, ayudar a los equipos de su ciudad natal porque siempre les ha unido un vínculo emocional que va más allá de lo estrictamente deportivo.

Una de las historias más románticas es la que pertenece a David Beckham (también copropietario del Inter de Miami), Paul Scholes, Ryan Giggs, los hermanos Neville (Gary y Paul) y Nicky Butt. Todos pertenecían al Manchester United y todos crecieron en el barrio de Salford, en la ciudad de Mánchester. En 2014, el Salford City fue comprado por estos exfutbolistas, quienes poseen cada uno el 10% del club, y el empresario Peter Lim, dueño del Valencia CF, posee el resto. Cuando lo adquirieron, el club estaba en la Octava División inglesa. Ahora, ya está en Cuarta División y cada vez más cerca de su objetivo: participar en la Premier League.

Otro club modesto que encadena ascensos año tras año es el Hashtag United, un equipo que nació en 2016 por obra y gracia de Spencer Owen, un conocido youtuber inglés que cuenta con 1,95 millones de suscriptores en su cuenta de YouTube. Lo que en un principio eran exhibiciones contra el 'staff' de grandes clubes ingleses, o equipos no profesionales, se terminó convirtiendo en realidad en la temporada 2018-19, al pertenecer a lo más bajo (Décima División) de la pirámide del fútbol no profesional de la Federación Inglesa, que se conoce popularmente como 'non-league'. Fue entonces cuando decidió entrar en el proyecto César Azpilicueta, actualmente futbolista del Atlético de Madrid. Desde entonces, el proyecto no ha hecho más que crecer.

El costamarfileño Didier Drogba probó fortuna en Estados Unidos antes de poner punto y final a su carrera futbolística. Fichó por el Phoenix Rising de la UCL (Segunda División de Fútbol en EEUU) para después convertirse en accionista y copropietario de la franquicia. "Después de ver de primera mano el potencial de expansión del fútbol en Norteamérica y conocer a los propietarios de la franquicia, estoy convencido de que puedo ayudarles a desarrollar su organización dentro y fuera del campo", declaró el jugador.

Thierry Henry y Cesc Fábregas son propietarios minoritarios del Como 1907, equipo que milita en la Segunda División italiana. El francés, seleccionador de Francia sub-21, y Cesc Fábregas, precisamente entrenador del Como 1907, club que pertenece a los hermanos Hartono. En estos momentos, el club estaría en puestos de ascenso a la Serie A, donde se encuentras los equipos más punteros del Calcio.

Otro gran futbolista que dejó huella es Zlatan Ibrahimovic, retirado en 2022. El delantero sueco compró en 2019 el Hammarby e incluso se llegó a especular con que terminase su carrera profesional en su país. De momento, se deja ver en algún entrenamiento del club sueco. El exdelantero podría tener en su poder el 25% de la propiedad del Hammarby Fotboll, tras haber comprado, supuestamente, a AEG -propietario del Los Angeles Galaxy de la MLS estadounidense donde jugaba Ibrahimovic- el 47% de su paquete accionarial. Su idea pasa por transformar al Hammarby en el mejor club de Escandinavia.

Uno de los grandes delanteros de la Selección Española es David Villa. El máximo goleador histórico del combinado nacional probó suerte en 2023 con el Racing Club de Fútbol Benidorm, de la Preferente Valenciana, a través de su empresa DV7 Group. El 'Guaje', vicepresidente deportivo, se ha juntado con varias personas relacionadas con el mundo del fútbol. Por un lado, Jordi Bruixola como presidente ejecutivo, Víctor Oñate como vicepresidente económico; y por el otro, 'El Piojo' López, como miembro del staff, y con el respaldo de Guillermo Amor, Antonio López o Tito, estrechamente vinculados con la ciudad y cuya función es la de ser embajador. Las informaciones apuntan a que Villa compró el Benidorm por 130.000 euros.

Uno de los futbolistas que hicieron historia en el Leicester campeón de la Premier League de 2016 fue Jamie Vardy. El delantero inglés también quiso probar su aventura como copropietario en el Rochester Rhinos de la MLS Next Pro de EEUU. A sus 37 años sigue disfrutando en el Leicester, aunque no tardará mucho en hacer las maletas rumbo EEUU como parte de la junta directiva. "El club ha pasado por algunos años difíciles recientemente, así que no puedo esperar para participar y ayudar a cambiar las cosas. No será fácil, ¡pero nunca hago cosas fáciles!", aseguró tras hacerse oficial su nuevo cargo.

Una de las aventuras más ilusionantes es la que ha emprendido el gallego Borja Iglesias, actual delantero del Betis cedido en el Bayer Leverkusen, junto a Esteban Granero, ya retirado. Ambos respaldarán deportiva y económicamente a la actual directiva de la mítica SD Compostela. Su objetivo es potenciar al club con un gran proyecto (liderados por Antonio Agrasar, CEO de Plexus) de futuro para devolver al 'Compos' al fútbol profesional.

Otro binomio que tampoco quiso perderse la posibilidad de ser dueño de un club es el formado por los andaluces Juan Cala y Coke Andújar. Ambos, máximos accionistas, coincidieron durante varias temporadas en el Sevilla FC. y hace dos años que compraron el Atlético Sanluqueño, que actualmente milita en la Primera Federación, con el objetivo, entre otros, de convertirlo en SAD.

Y como ellos, muchos más exfutbolistas que han decidido cambiar la camiseta y pantalón por el traje y corbata: Saúl Ñíguez, Valerón, Piti, Óscar Duarte, Marcelo Salas...