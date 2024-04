A vueltas con las mascarillas extremeñas: Delegación de Gobierno y la Junta discrepan sobre la investigación

Las 800.000 mascarillas que aparecieron en el Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo (Badajoz) siguen estando en la agenda política de Extremadura. Delegación de Gobierno afirma que ni hay denuncia ni la Guardia Civil ha encontrado indicio de delito y la Junta de Extremadura informa que aún está investigando la UCO.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado que la Guardia Civil no ha visto "ningún indicio de delito" y que además "no se ha presentado ninguna denuncia al respecto.

En su opinión, "si queremos seguir hablando para mezclar con cosas que no tiene que ver que ver será otro problema pero creo que queda claro", destacó Quintana, quien además afirmó que "tratar de enredad en un tema en el que no se presentó ninguna denuncia tiene una intención", porque según afirmó, el nuevo Gobierno extremeño no lo denunció, habló del tema para ligarlo a otros asuntos que no tienen ninguna relación.

La propia presidenta de Extremadura, María Guardiola, se ha referido a este asunto para contestar a la prensa afirmando que no tienen "información oficial de la Guardia Civil", destacó que lo sí han realizado "es una llamada esta mañana para ver si hubiera alguna información" y según afirmó han dicho "que la UCO está investigando, y que siguen con investigación".

No obstante recordó que ya ha manifestado que "ojalá ésto no tenga nada que ver con la trama de corrupción relacionada con el PSOE y así el nombre de Extremadura no estará manchado", insistiendo en que su obligación era poner en conocimiento a las autoridades para saber el origen y la financiación de las mascarillas, "como haría cualquier gobierno serio".

Por su parte, el PSOE quien gobernó la pasada legislatura ha salido al paso de esta información, afirmando que una vez conocida la información de que la Guardia Civil no ha visto indicio de delito se preguntan "¿Cuándo saldrá el portavoz del Partido Popular para pedir disculpas y reconocer que llevan semanas mintiendo para que de donde no había nada pudiera parecer una trama de corrupción". Además, les ha animado a que esa persistencia en el esclarecimiento de la gestión de los recursos para adquirir mascarillas, que han mostrado tanto el gerente del SES como el portavoz del Partido Popular, lo lleve hasta la Comunidad de Madrid.

Hay que recordar que el 13 de marzo, el gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés, entregó documentación al servicio de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Mérida, relativa a la existencia de 40 palets que contienen mascarillas y material de protección individual (EPI) en un almacén de Almendralejo (Badajoz) de propiedad municipal. El material encontrado, con fecha de 2020, proviene del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), está precintado y cuenta con una etiqueta de "no utilizar". Estaba destinado originalmente al Área de Salud de Mérida.

Por otro lado, fuentes del anterior gobierno afirmaron a elEconomista.es que este hallazgo no tiene nada que ver con la "supuesta trama" de las mascarillas en la pandemia, y cuando las recibieron contaba con una alerta sanitaria que prohibía su uso, por lo que se almacenaron en el Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo, junto con otros materiales e instrumentación médico-quirúrgica, para su destrucción, algo que el anterior Gobierno comunicó a fiscalía.