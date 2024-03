Milei arremete contra Riquelme y apuesta por la inversión extranjera en el fútbol argentino: "Un club europeo quiere comprar a un grande de Argentina"

En el marco de los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei, el presidente trasandino ha insistido en la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y lo que implicaría a la inversión por todo lo que genera el fenómeno del fútbol en Argentina, y en el mundo. Al punto que, según confirmó el mandatario, un club europeo quiere comprar a un grande del país del Cono Sur. Al mismo tiempo tuvo palabras para referirse al actual dirigente de Boca Juniors Juan Román Riquelme y su gestión.

Milei abrió las puertas a que los clubes de fútbol y demás instituciones deportivas se conviertan en SAD, como parte de la entrada en vigor del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía argentina.

La modificación de la Ley de Deportes 20.655 agregaría la opción de que las SAD de que formen parte del denominado "Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física". La medida permitiría el ingreso de capital privado con la intención de que el deporte argentino crezca al máximo nivel.

"Es inversión rápida. Nosotros tenemos un potencial enorme y eso sería una inversión rápida, muy fuerte y además permite ver cómo funciona la sociedad libre frente al caso colectivista. Es decir, básicamente, hay una cultura societaria arraigada en los clubes en un formato precámbrico, colectivista que romantiza la pobreza", dijo Milei a LN+. "No estoy diciendo que dejen de existir las sociedades que existen ahora, lo que digo es que dejen que exista la posibilidad de otro formato societario", agregó.

Sin embargo, la Justicia argentina suspendió los artículos del DNU que habilitaba transformar las asociaciones civiles en SAD debido a que "no se verifican, al menos en este estado liminar de la causa, los extremos requeridos por la normativa y jurisprudencia citada para el dictado del DNU cuestionado -en la materia de que se trata-, al no evidenciarse y tampoco explicitarse una situación de excepcionalidad o de necesidad que justifique la adopción de las medidas aquí analizadas".

Ante la negativa, el mandatario ha insistido en que "la mejor forma de terminar con la casta en el fútbol argentino es metiendo a la competencia. Nuestro proyecto no implica que no existan los clubes tal como existen hoy, pero da la posibilidad de que existan otras sociedades", aseguró Milei a LN+. "Si estuvieran limpios permitirían que haya competencia, pero como están sucios no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia es que no permiten la competencia. Si estás limpio no te molesta", puntualizó.

Los dos clubes de Reino Unido que quieren invertir en Argentina

En este contexto, reveló al medio que hay dos clubes grandes de Reino Unido que estarían interesados en sumarse a la inversión en el fútbol argentino . "Tenemos ofertas concretas. El Manchester City quiere comprar un club de la Argentina, uno muy grande", reveló.

Al mismo tiempo tuvo palabras para arremeter con la gestión de algunos dirigentes de clubes argentinos como el caso del exfutbolista y actual presidente de Boca Juniors Juan Román Riquelme. "Están claros ciertos desmanejos que ocurren en algunos clubes, como uno que tiene una publicidad con determinados productos y después esos productos aparecen a la venta... como Boca. La mala gestión de Riquelme le llena de alegrías a River. "De hecho, fui a votar por el candidato de Macri (Andrés Ibarra)", reconoció.

La réplica de Riquelme

"Que el presidente sepa mi nombre es un montón", dijo el presidente de Boca a DSports. "Le deseo a Milei que pueda lograr todos los sueños que tiene y que nuestra gente pueda vivir un poco mejor. Soy un ciudadano más y le deseo de verdad que le vaya muy bien", sentenció Riquelme,

Sobre la acusación y la comparación con River, Riquelme tuvo palabras futbolísticas para replicar a Milei. "Boca llegó a la final de la Libertadores pasada, fuimos el único equipo argentino que jugó la final de la Copa Libertadores en los cuatro años que pasaron, eso quiere decir que las cosas se han hecho bien. Teníamos la ilusión de poder ganarla, no se pudo. Ahora hay que ver el sorteo que nos toca y ver si esta temporada podemos llegar a la final de la Sudamericana", remarcó Román.

La resistencia de los clubes y la AFA

Por su parte, la mayoría de los clubes argentinos de Primera División, a excepción de Talleres, Defensa y Justicia y Godoy Cruz, se habían manifestado públicamente en contra de las SAD y en defensa de los clubes tal cual están concebidos en la actualidad. Mientras que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha manifestado que: "Un club es una asociación civil con personería jurídica en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, Libro I, Título II, Capítulo 2, y la autoridad de contralor de la respectiva jurisdicción que ha sido admitida por la Asamblea como miembro de la AFA o de una liga reconocida y con al menos un equipo que participa en una competición".