El programa Leader crea más de 1.400 empleos en el medio rural de Aragón

El programa Leader se ha convertido en una herramienta clave para la dinaminización del medio rural en la comunidad aragonesa al favorecer la constitución de empresas y la actividad de los autónomos, además de crear puestos de trabajo, cifrándose en un impacto de 1.480 puestos de trabajo.

De estos empleos, en empresas no agroalimentarias, el 19% del total se corresponde con la línea de actividad de hostelería. En concreto, se engloba la creación de hoteles, hostales rurales o campings. A continuación, se sitúa el comercio al por menor y las actividades deportivas con el 11% y el 6%. Solo el 24% de los empleos directos creados se enmarca en el resto de actividades.

Además, el 45,27% de los proyectos puestos en marcha en la comunidad aragonesa con fondos Leader entre los años 2014 y 2020 se han llevado a cabo dentro del ámbito de mejora de la competitividad de las empresas y en el ámbito de la modernización de las compañías, que copa el 13,69% del total de proyectos.

Igualmente, en ese período, se ha llevado a cabo un número importante de proyectos no productivos que se centran en mejorar la calidad de vida en el medio rural. En este caso, se sitúa en el 12,88% del total.

En materia inversora, se aprecia que la inversión se concentra en la mejora de la competitividad de las empresas y en la agroalimentación. En menor medida, se centran en el ámbito de la infraestructura social.

Son los principales datos que se desprenden del informe 'Primeros resultados de la implementación del programa LEADER en Aragón: Periodo 2014-2020', realizado en el marco de la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad, en el que también se recogen algunos puntos de mejora en la implantación de esta iniciativa con el fin de que sea más eficaz.

Puntos de mejora

Unas mejoras que son decisivas porque el estudio, presentado hoy, concluye que el programa Leader es "una herramienta clave" para el apoyo de iniciativas que trabajen sobre la despoblación con el fin de aumentar la actividad, mejorar la calidad de vida y apoyar a los colectivos más vulnerables del medio rural.

De acuerdo con los datos de este informe, la mayoría de los proyectos que han salido adelante con la labor de los Grupos de Acción Local se engloban en áreas como la salud o el turismo, relacionado con iniciativas agroalimentarias.

Y, entre las medidas planteadas, como margen de mejora, destacan la necesidad de reajustar las normas y agilizar las subvenciones, así como priorizar la innovación, entre otras acciones.

El estudio, realizado por Alberto Serrano y María Luz Hernández, refleja que el exceso de burocracia y requerimientos facilita la puesta en marcha de iniciativas que no se ajustan a la naturaleza del programa Leader, además de no ilusionar a la población local ni a los técnicos de los grupos de acción local. En muchas ocasiones, también se ha detectado que los promotores de estas iniciativas no precisando apoyo económico para hacerlo realidad.

En esta línea, el estudio invita a homogeneizar la interpretación que se hace del concepto de innovación para facilitar su promoción y conseguir que los proyectos que reciban este tipo de fondos recaigan en los que realmente sean los más innovadores y promovidos por los promotores "más vulnerables".

El estudio pone el foco a su vez en la importancia de los "proyectos tractores" que, centrados en las especificidades de cada uno de los territorios, permitan promover el establecimiento de redes en el medio rural.

Las normas específicas son consideradas como una barrera por ser "limitantes" al implementar las estrategias de desarrollo local y de poner en marcha proyectos de desarrollo rural. En el caso de la comunidad aragonesa, la financiación mínima del Leader es de 5.000 euros, lo que favorece la puesta en marcha de pequeños proyectos. Sin embargo, también hay otros requisitos como la obligatoriedad de presentar tres presupuestos que favorecen a las instituciones y empresas fuertes del territorio, lo que aumenta el riesgo de alejar el programa de los promotores más vulnerables como las pequeñas instituciones locales, asociaciones o autónomos, entre otros.

Otra de las propuestas se centra en la asignación de las subvenciones. En esta línea, se apunta la necesidad de agilizar el proceso creando un instrumento propio que permita adelantar el importe de las ayudas a una serie de beneficiarios considerados prioritarios tras desarrollar la figura del beneficio vulnerable.

El informe comprende otras propuestas como una convocatoria única abierta para evitar que los promotores compitan entre sí para tener acceso a los fondos Leader y distribuyendo las ayudas en función del interés territorial de los proyectos. De este modo, se podría poner fin al retraso en la aprobación de proyectos financiables en futuras convocatorias.

Otras medidas concretas son el refuerzo de la ingeniería territorial de los grupos de acción local y la integración del programa Leader en las estrategias de lucha contra la despoblación nacional y regional.