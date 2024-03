'Cholo' Simeone sobre Oblak tras el partido de Champions: "Se merecía lo que le pasó"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este jueves que el portero Jan Oblak "se merecía participar directamente del triunfo", aludiendo a sus dos paradas ante el Inter de Milán en la tanda de penaltis (3-2) que clasificó a los colchoneros para los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras el 2-1 del tiempo reglamentario.

"Esto me pone muy contento por Jan. Es uno de los mejores porteros de Europa, es extraordinario. Cuando él está bien, es muy difícil que nos hagan gol. Se merecía lo que le pasó, participar directamente del triunfo, como aquel día del Bayer Leverkusen", recordó Simeone en sala de prensa otra sufrida eliminatoria de octavos de final en 2015.

Para superar al Inter en esta edición de la Champions, la afición fue clave en las horas previas. "Tengo gran respeto y admiración por nuestra gente. Hoy cuando veníamos para el estadio, era emocionante ver la llegada del equipo y ver el recibimiento de nuestra gente en el inicio", destacó el 'Cholo' sobre el aura del Cívitas Metropolitano.

"Veníamos de un mal partido en la semifinal de Copa en Bilbao, de un partido feo en Cádiz... y sinceramente ayer lo que intentaba transmitir es que para nosotros era momento no de pedir, sino de dar. Esto apareció y creo que el equipo sintió el enorme apoyo de nuestra gente, que es determinante en nuesto estadio, esto lo ve todo el mundo y nuestros jugadores crecen", recalcó el entrenador argentino en rueda de prensa.

Luego elogió al equipo 'nerazzurro'. "Jugamos contra un rival increíble en ataque, con velocidad, con fortaleza defensiva, ocasiones rápidas de contragolpe... Y los centrales nuestros jugaron un partido extraordinario, los carrileros también", alabó. "Luego entró Memphis y apareció porque es lo que necesitamos de él, y él lo tiene", añadió.

Entre tanta alegría por pasar de ronda, Simeone recordó otros buenos momentos del curso. "Ya hemos tenido partidos importantes este año. El partido del Madrid en la Supercopa fue muy bueno y lo merecimos ganar en los 90 minutos, pero luego en el alargue lo perdimos. Y nos resarcimos de inmediato a los cuatro días ganándolos en Copa", puntualizó.

"A partir de ahí, el equipo transcurrió en los partidos contra el Almería, mejor con el Betis, mal con el Cádiz... Pero hoy aquí apareció", insistió antes de dar un aviso. "Tenemos que jugar mejor fuera de casa y el principal responsable de eso soy yo", reiteró Simeone.

Igualmente, volvió a destacar la labor de sus pupilos. "Hoy tuvimos un plan y el plan lo siguieron, perdíamos 0-1 y el plan no cambió. No se pusieron a pensar si había que correr o no, corrieron y listo, porque este estadio es increíble", agregó el técnico colchonero.

"El equipo ha logrado lo que casi nadie creía"

Tras perder un encuentro liguero el pasado fin de semana en Cádiz, las dudas envolvieron a la plantilla del Atlético. "Yo pensé: 'Es lo mejor que nos puede pasar'", admitió el 'Cholo'. "Una vez más, el equipo ha logrado lo que casi nadie creía. Y pasó porque se entregaron, porque hicieron un buen partdo y porque tenemos buenos futbolistas", dijo.

"Hoy hemos ganado al, si no el mejor, a uno de los cuatro o cinco mejores equipos de Europa. Pero ahora toca seguir mejorando, seguro, poque podemos seguir mejorando", remarcó Simeone antes de extender sus elogios hacia Memphis Depay, hacia Ángel Correa y hacia más futbolistas.

"Me pone muy contento cómo entró Memphis, venía de hacer un mal partido contra el Cádiz y hoy hizo un partidazo", aseveró el 'Cholo' antes de concluir con más alabanzas al Inter. "Desde que empezó el año, ha ganado siempre o casi siempre. Pero en el fútbol puede pasar que un equipo fuerte haga un gran partido y aun así pierda. Es increíble jugar ante un rival que te genera peligro de todas situaciones", concluyó.