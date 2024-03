Concentraciones por "el bloqueo" de la patronal al Convenio Colectivo de Espectáculos

Los sindicatos de Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han anunciado que realizarán concentraciones, los días 23 y 25 de marzo en Zaragoza, ante "el bloqueo absoluto" de la patronal para negociar la renovación del Convenio Colectivo de Espectáculos y Deportes de la provincia de Zaragoza.

Así lo han explicado el responsable de Acción sindical y salud laboral de FeSMC UGT Aragón, Víctor Escorsa, y el responsable de Acción sindical de la Federación Servicios a la Ciudadanía de CCOO Aragón, Juan Leyva, en rueda de prensa.

Escorsa ha indicado que "la situación de bloqueo absoluto" en la negociación del Convenio de Espectáculos y Deportes de la provincia de Zaragoza es debido a que la Asociación Empresarial de Actividades Deportivas y Piscinas --patronal-- ha propuesto que se eliminen las plus de antigüedad del salario de los trabajadores.

"El problema que estamos teniendo con este convenio básicamente es que hay una situación de bloqueo desde hace dos años porque existen en el texto del convenio tres dobles escalas que lo que hacen es diferenciar claramente a nivel salarial. El no cobrar el mismo salario por el mismo trabajo", ha recriminado.

El responsable de UGT ha considerado que es condición laboral "muy dolosa" debido a que los trabajadores que llevan en el sector desde 1997 el concepto es plus de convenio y para los que ingresaron antes se llama plus de antigüedad.

"La mayoría de los trabajadores del sector estarían, aproximadamente, en una media de 20 años de antigüedad y si se aplica bien ese concepto del plus de antigüedad, sería un diferencial de unos 3.500 euros por año", ha asegurado.

Sentencias

Ante esta situación, ha continuado diciendo que los sindicatos han decidido judicializar el caso de los trabajadores que tengan diferenciados estos conceptos en sus nóminas. "Tenemos una serie de demandas interpuestas tanto en el seno de los clubs deportivos como de las empresas del sector", ha puntualizado.

En la actualidad, ha informado de que hay "más de 10 sentencias" en primera instancia que han dado la razón a los sindicatos "en cuanto a que no es legal esa doble escala retributiva". Además, ha añadido que dos fallos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el año 2022, "también nos dan la razón respecto a que no debe de aplicarse esa doble escala".

Asimismo, ha referido que han presentado las denuncias por todas las empresas y clubes de este sector a la Inspección de Trabajo, debido a que consideran que "todo ese dinero que no se ha pagado también se ha dejado de cotizar". Por ello, ha apuntado que han solicitado que se abran actas de infracción por falta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social.

"Sabemos que inspección de trabajo está en ello y entiendo que en breve nos comunicarán el resultado de la resolución de las mismas", ha agregado el responsable de Acción sindical de UGT.

Concentraciones

Por su parte, el responsable de Acción sindical de la Federación Servicios a la Ciudadanía de CCOO Aragón, Juan Leyva, ha concretado que el 23 de marzo, de 12.00 a 13.00 horas, habrá una concentración delante del Stadium Casablanca y el día 25 marzo, de 12.00 a 13.00 horas, en la plaza del Pilar frente al Ayuntamiento de Zaragoza.

Leyva ha subrayado que estas movilizaciones se deben a que la patronal ha trasladado una propuesta que trata "eliminar directamente los dos pluses, el de convenio y el de antigüedad".

De esta manera, ha detallado que la eliminación de estos conceptos afectaría a a un 60-70 por ciento de los trabajadores del sector de espectáculos y deportes. "No es algo que ni siquiera podemos entrar a negociar o a debatir", ha aseverado.

También, ha reprochado que en el actual convenio no se aplica un incremento retributivo en las jornadas que son trabajadas en festivo, que no se incrementa el plus de domingo y, sobre todo, no hay un criterio unificado para la aplicación del plus de toxicidad.

"Hay que intentar compensar esa exposición que puede tener un problema de salud para los trabajadores que trabajan en contacto con piscinas, tanto cubiertas como descubiertas, al inhalar sustancias y los productos tóxicos derivados del cloro y de los barnices", ha apostillado.

Finalmente, ha precisado que las condiciones laborales de los trabajadores de este sector "no son positivas" y ha acusado a la patronal de encerrarse en su propuesta. "Se encierra en que no puede asumir la propuesta que nosotros lanzamos", ha concluido.