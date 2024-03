Ray Dalio suelta la bomba: "Taylor Swift debería ser la próxima presidenta de los Estados Unidos"

Ray Dalio, creador de Bridgewater Associates LP, el fondo de cobertura más grande del mundo, ha vuelto a ser noticia. Esta vez su apuesta no tiene nada que ver con el dinero en efectivo, sino por respaldar la idea de que la cantante estadounidense Taylor Swift sea nada más y nada menos que la próxima presidenta de los Estados Unidos.

El multimillonario inversor asistió el pasado jueves un concierto de la conocida cantante en Singapur. Allí, Dalio quedó prendado de su actuación y así lo puso de manifiesto en su cuenta de Instagram en forma de mensaje. "@TaylorSwift para presidente!" escribió.

"Acabo de ver a Taylor Swift en su concierto en Singapur y me di cuenta de que puede unir a los estadounidenses y a la gente de la mayoría de los países mucho mejor que cualquiera de los candidatos, y que unir a la gente es lo más importante", aseguró Dalio. "Ver este concierto con gente de todo el mundo nos hizo sentir bien y conectados, y me recordó lo poderosa que es esa cultura universal", añadió.

Pero Dalio no se quedó ahí. Su fascinación por la cantante y compositora estadounidense de 34 años provocó la crítica a los dos candidatos a presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump. ?¿No sería fantástico si tuviéramos dos candidatos que pudieran liderar esa cultura y también tomar decisiones de liderazgo inteligentes?", señaló.

