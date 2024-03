La peculiar decisión de una comunidad de vecinos para que los morosos no usen el ascensor

Son muchos los problemas y conflictos que se pueden dar en una comunidad de vecinos, sobre todo, si algunos de los moradores no paga correspondientemente las cuotas establecidas, lo que causa descontento y malestar entre el resto de los propietarios que se mantienen al corriente de pago.

De este modo, es muy común ver a través de las redes sociales diferentes disputas entre vecinos, que llegan, incluso, a colgar carteles en las zonas comunes en contra de aquellos que no pagan o, también, implantan medidas disuasorias frente a los morosos que deben alguna cuota.

De hecho, este último punto está recogido en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. En el artículo 21 de esta norma se establece que "la junta de propietarios podrá acordar medidas disuasorias frente a la morosidad por el tiempo en que se permanezca en dicha situación, tales como el establecimiento de intereses superiores al interés legal o la privación temporal del uso de servicios o instalaciones".

Evitan a los morosos usar el ascensor

En referencia a los servicios y a los pagos de una comunidad de vecinos, llama la atención lo que ha pasado en la comunidad de propietarios del siguiente vídeo que ha compartido un usuario de TikTok (@rekadista), en el que ha mostrado una de las situaciones que se dan cuando los vecinos de la comunidad quieren evitar que aquellos que no pagaron los gastos de instalación puedan usar el ascensor comunitario.

En concreto, se trata de un vecindario en el que los propietarios del primer, tercer, quinto y sexto piso no pagaron en su día la instalación del ascensor, por lo que se puede ver en el panel de botones como estas plantas no tienen ni siquiera botón.

Además, en el vídeo se explica que esos vecinos no tienen ni siquiera puerta de ascensor en su rellano, sino que hay una pared: "¿No pagas? No hay puerta", indica la persona tras este vídeo, que muestra las paredes sin puerta de los rellanos en los que los vecinos no quisieron pagar el coste del ascensor.

En otras comunidades de vecinos, lo que se suele hacer es instalar un ascensor normal, con paradas en todos los pisos, pero que funcione solamente con llave. De este modo, solo tendrán llave aquellos propietarios que hayan pagado la instalación. Lo mismo sucede con otros servicios comunitarios.