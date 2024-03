Qué es el 'supermartes' en EEUU: importancia y resultados de las votaciones

Este 5 de marzo de 2024, como es habitual en los Estados Unidos, se celebra el conocido como 'supermartes' (Super Tuesday, en inglés), una fecha relevante en el calendario tanto para los candidatos de los principales partidos del país como para los votantes de algunos de los estados, ya que durante esta jornada se celebran las elecciones primarias en 15 de los 50 estados.

Esta jornada se conoce con ese nombre porque es el día con el mayor número de estados en elecciones primarias, así como el mayor número de delegados en juego, por lo que se decide el candidato de uno o de los dos partidos, el republicano y el demócrata.

La importancia del 'supermartes' en EEUU

La relevancia de estos comicios primarios tiene que ver con la importancia de los resultados respecto a las próximas elecciones presidenciales, que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre. De hecho, las candidaturas de republicanos y demócratas pueden quedar prácticamente resueltas en esta jornada de votaciones.

El supermartes tiene lugar siempre en el mes de febrero o de marzo del año en el que se producen elecciones presidenciales, como sucede en este 2024. Así, durante este martes 5 de marzo se va a poder definir a los candidatos con mayor opción de llegar a la Casa Blanca, con más de un tercio de los de los delegados republicanos en juego (874 de 2.429).

De este modo, tanto las votaciones del supermartes como otras fechas de primarias en las que se vota en el resto de los estados de Estados Unidos sirven para ver con qué apoyo cuenta cada uno de los candidatos, destacando a los favoritos y descartando a los que menos apoyo consiguen, como ha pasado con candidatos republicanos como Chris Christie o Ron DeSantis.

Biden está invicto en las primarias de este año, mientras Trump solo ha perdido una. Así, cuando se cierren las urnas se habrán asignado 1.151 del total.

¿Qué estados votan en el este 'supermartes'?

Los 15 estados que celebran primarias en este supermartes del 15 de marzo de 2024 son los siguientes:

Alabama

Alaska

Arkansas

California

Colorado

Maine

Massachusetts

Minnesota

Carolina del Norte

Oklahoma

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

El difícil papel de Nikki Haley contra Donald Trump

En el panorama actual, Nikki Haley llega a este martes con la difícil tarea de frenar a un Donald Trump, cuya nominación parece casi cerrada. La exgobernadora de Carolina del Sur tiene su última oportunidad de reducir la brecha que les separa después de una mediocre carrera por la nominación republicana hasta el momento.

Actualmente, el expresidente cuenta con 244 delegados por 43 Haley, que confía en revertir la situación, ganándose el favor de estados con votantes republicanos menos conservadores, como Massachusetts, Vermont o Virginia, como recoge Europa Press.

"Seguiré peleando", ha dicho Haley a su paso este domingo por Vermont, tras evitar pronunciarse sobre la posibilidad de perder y tener que apoyar la candidatura de Trump, que durante todas las primarias ha mantenido un brusco tono hacia ella. "Es una perdedora", ha dicho para desdeñar su triunfo en Washington.

"Al hablar de respaldar a alguien, hablas de derrota y no, yo no pienso de esa manera. Cuando estás en una carrera, no piensas en perder, piensas en seguir adelante. Lo que puedo decir es que no creo que Joe Biden o Donald Trump deban ser presidentes", ha dicho en una última entrevista para NBC.

Además de su supervivencia política, Haley también se juega este martes su supervivencia financiera, después de que algunos de los principales soportes de su campaña hayan ido retirándose a medida que Trump iba imponiéndose en todas las contiendas, hasta este domingo en Washington.

En los últimos días, Haley ha acelerado el paso recorriéndose varios estados a la caza del voto moderado de aquellos descontentos con cómo Trump ha acabado fagocitando el partido, una empresa infructuosa para muchos analistas políticos, que creen que al igual que hiciera Ron DeSantis, está utilizando estos últimos estertores de su campaña para proyectarse de cara a futuros procesos electorales.

Por su parte, Trump ha arrancado la semana exultante, vaticinando que logrará los 1.215 delegados que necesita para asegurar matemáticamente su nominación, tras haber logrado en citas anteriores importantes victorias en feudos como Michigan y Carolina del Sur, el estado natal de Haley.

El expresidente lidera el conteo de votos y de delegados, habiendo ganado todas las primarias hasta ahora, salvo la de Washington, una "ciénaga" sin importancia, según Trump, para quien el 'supermartes' se antoja todo un trámite antes de ir a por el "el corrupto Joe", en referencia al presidente Biden.

Tanto es así, que más allá de los exabruptos lanzados contra su oponente, Trump se ha dedicado principalmente este fin de semana a apuntar hacia quien considera su único rival, Joe Biden. En un mitin celebrado este fin de semana en Carolina del Norte insistió en sus ataques al jefe de la Casa Blanca y en su discurso contra la inmigración que llega a través de la frontera con México.

¿Cuándo se conocerán los resultados del supermartes?

Debido a que el proceso se llevará a cabo en hasta seis zonas horarias diferentes, lo más probable es que lleve algunos días determinar los resultados oficiales. En algunos estados, puede incluso demorarse algo más debido al voto por correo, como es el caso de California.

Es precisamente en ese estado donde se concentra el mayor premio este martes. Es ahí donde el expresidente Trump tiene grandes posibilidades de hacerse con los 169 delegados si gana más del 50 por ciento de los votos.

Ninguno de los candidatos podrá obtener la mayoría de los delegados hasta finales de marzo, si bien confían en poder cantar victoria entre el 12 y el 19 de ese mes. Trump necesita 1.215 de 2.429 delegados, mientras que Biden 1.968 de 3.934.

Con todo, las primarias continuarán hasta principios de junio y las convenciones de los respectivos partidos donde se elegirán a los contendientes no se celebrarán hasta meses después, en julio la republicana y en agosto la de los demócratas.

A su vez, y si bien las candidaturas a la Casa Blanca centran toda la atención, el electorado también votará por las listas de candidatos a gobernadores y a ocupar un escaño en el Senado y en la Cámara de Representantes, que pueden resultar claves para el control político del Congreso durante los próximos años.