El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, afirma que no es partidario de la amnistía

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha declarado que no es partidario de la amnistía que ha pactado la dirección general del PSOE con las fuerzas independentistas catalanas, aunque la ha defendido como la "la única solución" una situación que "provocó" el Gobierno del 'popular' Mariano Rajoy en Cataluña.

Afirmó que no le gusta la amnistía "pero es la única solución para resolver una situación que ha provocado la derecha en este país", así declaró en una entrevista en Onda Cero, en la que lamentó que se dejara de hacer política en Cataluña, pero frente a eso el PP apostó por la "judicializó la política" dejando sin resolver un problema que ahora verá su solución con la amnistía acordada con Junts y ERC.

"No soy un claro defensor de la amnistía porque entiendo que hay una situación que realmente no me gusta. También es cierto que para haber llegado a la amnistía, lógicamente, ha habido una falta de política en los gobiernos de Rajoy", a su vez, reprochó al PP que cuando gobernó se celebró "un referéndum ilegal" y huyó de España "un prófugo de la justicia", en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Se proclama el candidato de la militancia

Gallardo se hizo con la Secretaria General en las primarias que se celebró el pasado sábado 2 de marzo, donde obtuvo el 56,2% de los votos, frente al 42,8% de la otra candidata, la cacereña Lara Garlito, Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena y presidente por más de 9 años de la Diputación de Badajoz, se proclamó el "candidato de la militancia" y no "del partido". Afirmando que desconocía saber cuál era el preferido de Ferraz, pero que en el pasado sábado fue el preferido de la militancia.

Asimismo, ha admitido no saber por qué ha ganado, si bien espera que su victoria se deba porque es "el mejor candidato para ganar a la derecha en Extremadura". También ha destacado que cuando los candidatos son votados por la militancia supone un "reflejo" de lo que quiere la sociedad para que "tengan autonomía" y "defiendan a su pueblo".

Guardiola, "presidenta de la mentira"

Sobre la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, afirmó que es la "presidenta de la mentira", ya que prometió que "nunca" dirigiría la Junta extremeña con el apoyo de Vox y al final "acabó rompiendo su palabra".

Por otra parte, ha revelado que su intención es tener un liderazgo que trascienda las siglas del PSOE para defender Extremadura "pero en ningún caso" plegarse a las cuestiones de partido que no beneficien a su comunidad autónoma.