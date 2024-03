Junts afirma el "aparato judicial del Estado está dispuesto a hacer lo que sea para atrapar a Puigdemont"

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, denunció este sábado que el "aparato judicial del Estado está dispuesto a hacer lo que sea para atrapar" al expresidente catalán Carles Puigdemont, pero aseguró que "no le tumbarán" y este será el candidato de su partido a las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Así lo indicó Borràs durante la celebración del Consell Nacional de Junts, después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordara por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar a Puigdemont y al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el 'caso Tsunami Democràtic'.

En este sentido, denunció que "primero lo probaron con la rebelión, luego con la sedición, ahora con el terrorismo y después pueden inventarse cualquier delito". "El Tribunal Supremo sabe perfectamente que Puigdemont, Rubén Wagensberg y Marta Rovira no son terroristas", aseguró Borràs.

Denunció que se "inventan violencia" porque en realidad "persiguen" a Puigdemont "por independentista" y "ahora la excusa es el terrorismo", pero "lo que no le perdonan es el independentismo y que no se rinde". "Eso no se lo perdonan ni a él ni a todos los independentistas que el Estado persigue por vía judicial", afirmó.

A su vez, comentó que aunque "no está tipificado en ningún sitio", se ve que "querer la independencia de Cataluña es delito en el Estado" y el terrorismo es "una cosa tan seria y que comporta tantas muertes y tanto dolor" que es "absolutamente indigno" que se acuse a Puigdemont y otros independentistas de ello.

Como el "aparato judicial del Estado" no consigue "atrapar" a Puigdemont, "cada vez la tienen que hacer más gorda", dijo Borràs. "Si ellos quieren continuar estrujando el Estado de derecho, nosotros continuaremos sin renunciar a nada, ellos insisten, nosotros también, ellos perseveran, nosotros también y no tumbarán al presidente, lo saben, nosotros lo sabemos", agregó.

Asimismo, aprovechó para recordar que en unos meses tendrán lugar las elecciones europeas, unos comicios "muy importantes" para Junts y para Puigdemont. "Con todas las ofensivas judiciales tratan de evitar que sea candidato, como lo quisieron evitar hace cinco años. No lo consiguieron entonces y no lo conseguirán ahora" y "el presidente será candidato", garantizó.