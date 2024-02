Gallardo y Garlito, cara a cara en el debate previo a las primarias en el PSOE de Extremadura

El PSOE de Extremadura organizó en la noche del lunes 26 de febrero un debate donde los dos aspirantes a suceder a Guillermo Fernández Vara se vieron las caras para defender cada uno su modelo de partido. Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito debatieron sobre el modelo de partido que cada uno defiende.

Para Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz; Garlito, actual vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura y vicesecretaria general del partido, supone la "continuidad" del PSOE extremeño. Por su parte, Garlito abogó por un proyecto común, integrador, por un PSOE en el que quedan todos y alejando de un partido "personalista" fruto de los liderazgos de otro tiempo.

La comarcalización del partido propuesta por Garlito fue un punto de discusión en el debate, según la candidata, ella apuesta por acercar el PSOE a los territorios, las comarcas, para que todos los compañeros en gobierno u oposición puedan tener un espacio de diálogo cercano al territorio. Sobre esto punto, Gallardo afeó a Garlito que desde su posición como vicesecretaria general del PSOE de Extremadura no visitara antes a las agrupaciones socialistas.

El que consiga más apoyos este próximo sábado 2 de marzo se convertirá en el nuevo secretario general del PSOE de Extremadura y en las próximas elecciones se verá frente al PP para pelear por ganar los próximos comicios y recuperar el Gobierno Autonómico. Ante esta situación, la posición de Garlito como diputada autonómica le permitirá confrontar sus políticas con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; algo que hasta el momento no puede realizarlo Miguel Ángel Gallardo puesto que sólo cuenta con el altavoz de la Diputación de Badajoz.

Ante esta situación, Gallardo remarcó que ahora "hay dos modelos de partido claramente", "aquel que quiere que todo siga igual porque al final muy bien que cambien las caras para que no me cambien", tras lo que ha resaltado que no cree en ese modelo de partido.

Candidatura y modelo de partido

Gallardo y Garlito han destacado el apoyo que han recibido de los compañeros para presentar sus candidaturas, y ambos quieren dar un paso al frente para renovar con este nuevo liderazgo al PSOE de Extremadura.

Gallardo destacó que en su caso "podría quedarme en mi alcaldía con mi 62% de los votos y 14 concejales, pero cuando el partido nos necesita, uno tiene que dejar su comodidad para intentar aportar lo mejor", quien ha querido agradecer a Lara Garlito la "valentía" de haberse presentado.

Por su parte, Garlito destacó que busca un "proyecto de renovación, transformador y que integre". Por ello, una pieza fundamental en este nuevo tiempo serán las Casas del Pueblo, las Agrupaciones locales para que sea"un PSOE que se apoye más en lo que nos une que en lo que nos separa".

Dos candidatos y dos modelos de partido, Gallardo apuesta "hacia el municipalismo" y Garlito hacia "los liderazgos compartidos", pero tanto uno como otro tienen un objetivo ganar a la derecha y recuperar la Junta de Extremadura.

Llamamiento a la votación

El debate entre los candidatos ha concluido con dos minutos para cada uno de ellos para llamar a la votación, ante lo que Lara Garlito ha pedido el apoyo de los militantes para "un tiempo nuevo" y un "liderazgo que represente de verdad a la nueva sociedad extremeña", tras lo que ha resaltado que su partido "va de esperanza, va de ilusión, va de fuerza para plantarle cara a la derecha de esta región".

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha reafirmado que su apuesta de un "partido con liderazgo, que no tiene que ser personalista, sino que asuma la responsabilidad de las decisiones", ya que a su juicio, "la coralidad, al final, no deja de ser un instrumento para diluir la responsabilidad y que nadie tenga la culpa", ha dicho.