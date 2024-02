Emma Buj (PP): "Hemos conseguido aumentar la población y disminuir el desempleo"

Con más de dos décadas de experiencia en la política local, Emma Buj (Teruel, 1972) ha forjado su camino desde concejal hasta convertirse en la líder indiscutible del ayuntamiento. Su ascenso a la alcaldía en 2016, con la renuncia de su compañero de partido Manuel Blasco para marcharse al Senado; no hizo más que evidenciar su compromiso y capacidad para asumir responsabilidades.

Con tres mandatos consecutivos, Buj se prepara para enfrentar nuevos desafíos al frente del ayuntamiento, consolidándose como una figura clave en la política local y provincial.

¿Cuáles considera que han sido los logros más destacados para Teruel tras tres legislaturas consecutivas?

Sin ninguna duda los logros más destacados en la ciudad de Teruel desde que soy alcaldesa son el aumento de población (hemos pasado de 36.000 habitantes) y el decrecimiento del desempleo. Para mí, desde el minuto uno, esos fueron mis dos parámetros principales; y los dos se han conseguido.

Mi objetivo para los próximos años es que Teruel siga creciendo en población. Y que lo sume a la provincia, no creciendo a través de la población de los municipios de alrededor. Y a día de hoy lo estamos consiguiendo.

"Esta legislatura tiene que ser en la que aprobemos el nuevo Plan General de Ordenación Urbana"

Y, por ende, ¿cuáles son los retos pendientes que aún enfrenta la ciudad?

Por suerte y gracias a que se está generando empleo en nuestra ciudad, ahora el reto como ayuntamiento es la vivienda.

La anunciada directriz de ordenación territorial que permitirá ampliar el uso de suelos dotacionales a vivienda pública supondrá para la capital turolense construir en suelo público alrededor de cien viviendas. La mayoría de esas propiedades serán fruto de un convenio con el Gobierno de Aragón y las parcelas que no entren en el programa con el Ejecutivo Autónomo, las podrá sacar adelante el Ayuntamiento de Teruel.

Facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes y hacer nuevos desarrollos urbanísticos, a la vez que trabajar en la regeneración urbana de Teruel para favorecer que haya más vivienda, sin ninguna duda, es una de las apuestas de esta legislatura.

Asimismo, hay que tener en cuenta que a proyectos como la ampliación del aeropuerto de Teruel se suma, también, el turismo que tenemos en estos momentos en la ciudad. Y que hace que se abran más establecimientos hoteleros, edificios que se dediquen a apartamentos turísticos o que haya mucha vivienda de uso turístico.

"La mayoría de esas 100 viviendas serán fruto de un convenio con el Gobierno de Aragón y las parcelas que no entren en el programa con el Ejecutivo Autónomo, las podrá sacar adelante el Ayuntamiento de Teruel"

¿Cuáles son las estrategias que la ciudad de Teruel implementa para fortalecer la economía local y fomentar la creación de empleo?

Tenemos una ciudad con una presión fiscal muy baja, para los turistas locales nos convierte en una ciudad atractiva para vivir, pero también tenemos bonificaciones fiscales a las empresas que generan empleo. Y la verdad es que en los últimos años esas bonificaciones fiscales se están utilizando de una manera importante. Por tanto, en materia impositiva somos una ciudad con una presión fiscal muy baja.

Pero, además, tenemos un proyecto estratégico como es el del aeropuerto, que desarrolla un modelo de negocio pionero e innovador con proyectos estratégicos de alta tecnología en la industria. Una plataforma aeroportuaria de estacionamiento, mantenimiento de aviones, que ahora también comienza la pintura de aeronaves como una nueva actividad. Y donde se han probado los motores del cohete Miura 1 y esperamos también que se prueben los motores del cohete Miura 5; el primer cohete que ha puesto España en el espacio.

"Tenemos una ciudad con una presión fiscal muy baja, pero también tenemos bonificaciones fiscales a las empresas que generan empleo"

Asimismo, construiremos un hangar para dirigibles estratosféricos. La plataforma aeroportuaria turolense es escenario actualmente de tres importantes obras: una nave de 5.000 metros cuadrados en la zona industrial, una nave de 1.500 metros en la zona sur y un vallado y vial en la zona aeroespacial.

Por tanto, Teruel se está convirtiendo gracias a nuestro aeropuerto en el mayor estacionamiento y mantenimiento de aviones del sur de Europa, pero también con proyectos innovadores generando empleo de calidad en muy distintas categorías, desde los operarios que trabajan los aviones hasta las ingenierías más innovadoras, un hub industrial aeronáutico internacional.

Es un proyecto estratégico para la ciudad que junto con el turismo nos está sirviendo para mantener y ampliar nuestra población y sobre todo para generar un futuro. Porque tanto el turismo como el aeropuerto están creciendo exponencialmente y en los próximos años, por ejemplo, en el aeropuerto que hoy tiene en torno a unos 400 trabajadores, esperamos que se dupliquen en los próximos años.

"Teruel se está conviertiendo gracias a nuestro aeropuerto en el mayor estacionamiento y mantenimiento de aviones del sur de Europa"

¿Podría hablarnos de otros proyectos que estén en marcha para los próximos meses?

En actividad turística tenemos encima de la mesa ya iniciativas de hoteles de cinco estrellas. Contamos con proyectos que están dando ya sus pasos y que hace poco recibían el visto bueno de la Administración Autonómica por parte de INAGA. Pero también Platea (proyecto supramunicipal de la Plataforma Logístico-Industrial) que yo, como alcaldesa, sentía que desde que el ayuntamiento salió del accionariado de Platea; Aragón no había llegado a tener ninguna empresa nueva. Sí es cierto que ha habido alguna ampliación de las empresas ya existentes, pero no ha llegado a haber ninguna empresa nueva.

Actualmente estamos viendo los movimientos de tierras de una nueva empresa que se instalará en Platea. Aunque el reto que tenemos en la ciudad es que a nuestra plataforma logística lleguen nuevas empresas.

Por supuesto, para ellos es fundamental ir de la mano con el Gobierno de Aragón, como en estos momentos está ocurriendo. Y también se está finalizando ya ese ramal ferroviario de Platea, que hará que las empresas instaladas en esa plataforma logística puedan tener acceso al ferrocarril.

"Es fundamental ir de la mano con el Gobierno de Aragón, como en estos momentos está ocurriendo"

Por tanto, el aeropuerto, el turismo ... pero también el empleo industrial es importante, porque somos una ciudad mayoritariamente de servicios, con un peso muy grande del funcionariado. Es importante diversificar la economía turolense. Y por eso hay que seguir apostando porque en Platea se instalen empresas de estas industrias es fundamental.

Teruel cuenta con un rico patrimonio cultural. ¿Qué iniciativas planea el ayuntamiento para preservar y promover la cultura y el patrimonio de la ciudad?

Somos una ciudad Patrimonio de la Humanidad. El conjunto Mudéjar de Teruel, formado por las cuatro torres (las de San Martín, San Pedro, El Salvador y la Torre de la Catedral), el cimborrio y la techumbre de la seo, son los elementos que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial.

La ciudad del amor, del mudéjar y de los dinosaurios. Desde el ayuntamiento seguimos trabajando para recuperar patrimonio; en los últimos años hemos incorporado la muralla de Tiruel a las visitas turísticas, y estamos recuperando esos tramos de muralla. Además de preservar el patrimonio que tenemos.

Hemos comenzado ya la restauración de la escalinata, de principios del siglo XX, que ya tuvo una restauración hace muchos años; y por tanto nos requería volver a actuar sobre ella, porque tampoco esa restauración fue interna.

Seguimos invirtiendo en nuestro patrimonio, como hemos hecho recientemente también con la Iglesia de San Miguel. Las obras de consolidación, que constituyen la primera fase del Plan Director, se están llevando a cabo con cargo al 1,5% Cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en un 70%, aportando el consistorio el resto, y la inversión asciende a 1,2 millones de euros. Conforme se consigan nuevos fondos se acometerán el resto de las fases para que la iglesia de San Miguel se convierta en un centro cultural que pueda albergar exposiciones, conciertos y otro tipo de actividades.

"Este 2024 queremos acometer la peatonalización del centro histórico"

Asimismo, hemos invertido mucho en infraestructura verde, como en las riberas del río Turia, en el Parque de los Fueros. También estamos cambiando la movilidad de Teruel. En estos momentos estamos construyendo el tercer ascensor de la ciudad, incorporando carriles de vehículos de movilidad personal, y este 2024 queremos acometer la peatonalización del centro histórico, que ya es muy peatonal, pero que requiere dar un paso más en la cantidad de coches que eliminemos del centro histórico, y por tanto también en calidad de vida de los turolenses.

¿Cuál es la línea a seguir para atraer inversiones a Teruel?

Creo que lo importante es tener claro el modelo de ciudad que tú quieres, y yo tenía claro que quería una ciudad con mayor infraestructura verde y con mejor movilidad, con más equipamientos deportivos y culturales, con mayor accesibilidad ... Y cuando tú tienes claro el modelo de ciudad que quieres y ese modelo de ciudad va acorde con las tendencias que hay en Europa; adaptar esos proyectos a los fondos europeos es relativamente fácil.

El problema es cuando uno se pone a improvisar cuando sale una convocatoria, o hay una posibilidad y no sabía lo que quería hacer. Pero si se tienen las ideas claras, si tienes un proyecto de ciudad y crees en él, es más sencillo captar fondos.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón apuesta por potenciar la arcilla de Teruel como motor económico en un sector que genera alrededor de 600 empleos. ¿Qué podría decirnos al respecto?

La arcilla siempre ha estado vinculada a la ciudad. De hecho, son los colores que han identificado durante décadas a Teruel; el verde que nos rodea y el rojo de las arcillas, y eso hace que muchas de nuestras calles o edificios sean de color rojo. Por tanto, es un elemento que siempre ha estado vinculado a la ciudad de Teruel, tanto estéticamente como a la generación de empleo en la provincia.

"Los empresarios me dicen que necesitan más mano de obra"

¿Qué metas se marca el ayuntamiento para Teruel en cuanto a desarrollo económico, cultural y tecnológico?

Teruel es una ciudad que crece económicamente. En estos momentos, lo que me dicen los empresarios es que necesitan más mano de obra. El proyecto que tenemos es para atraer a más gente a vivir aquí y generar esa mano de obra que usan los proyectos empresariales poniendo en marcha en la ciudad de Teruel.

En materia de cultura, Teruel es una ciudad con una intensa actividad cultural y social. Y durante estos últimos años, hemos intentado siempre traer eventos a nuestra ciudad: eventos nacionales, que generan el movimiento de la economía y la promoción de la ciudad, como el Congreso del Toro de Cuerda, el Congreso Nacional de Medicina o el de Sismología, entre otros. Además de congresos mundiales como el de Veterinarios Taurinos. Es decir, Teruel es también una ciudad de congresos y una ciudad de eventos. Porque no se conoce un evento que se haya celebrado en Teruel que no haya salido bien y que los asistentes no se hayan ido encantados. Sin olvidar nuestra calidad de vida y nuestra calidad cultural.

Por ejemplo, ahora estamos inmersos en una remodelación del Palacio de Exposiciones, que espero que pueda servir para, en el futuro, llevar allí conciertos y actividades culturales en un espacio mucho mayor de los que hoy tenemos.

En lo que respecta al ámbito de la tecnología, Teruel es una gran ciudad universitaria, con un campus que queremos que siga creciendo y reforzándolo en todas las áreas, especialmente en materia de ingeniería. Por otro lado, y gracias a la remodelación del aeropuerto, estamos generando empleo que tiene que ver con los diferentes ámbitos tecnológicos; así como el Centro de Estudio de Física del Cosmos. Por tanto, estoy segura de que en el futuro; en el presente ya lo somos, una ciudad capaz de atraer a grandes tecnólogos

Asimismo, somos una ciudad muy ligada a la ciencia. La Fundación Dinópolis desarrolla la investigación en Palenteología, la conservación del patrimonio paleontológico, así como la difusión del mismo, de difusión internacional. Teruel es ya hoy una ciudad ligada a la ciencia. Y, sin ninguna duda, esa conexión con el mundo científico y también con el tecnológico va a seguir creciendo.