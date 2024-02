El menor fallecido en Getafe consumió cocaína de forma voluntaria y la Policía busca a quien le proporcionó la droga

La Policía Nacional está analizando las cámaras de seguridad y el móvil del niño de 14 años fallecido el pasado fin de semana en Getafe por sobredosis y busca a la persona que le proporcionó la droga, cuyas características siguen analizando. En un primer momento se informó de que el joven había consumido cocaína rosa 'tusi', pero se ha comprobado que ingirió cocaína.

Según indica Europa Press citanfo fuentes de la investigación, el caso no se está tratando como un homicidio ya que las pesquisas las están llevando a cabo agentes de la Policía Judicial de Getafe y no del Grupo de Homicidios. No obstante, no se descarta que pueda ocurrir más adelante.

Este martes, los agentes tomaron declaración a la madre y otros familiares de la víctima, que mantienen la versión de que unos desconocidos habían introducido la cocaína en la bebida del menor sin su consentimiento.

Rayan, que así se llamaba el fallecido, habría quedado a través de la red social Instagram con varios jóvenes en Getafe, localidad que visitaba por primera vez. La familia insiste en que el mejor nunca había consumido sustancias tóxicas y señala directamente a estos adolescentes, que escaparon del lugar antes de que llegara la Policía.

Asimismo, la Policía ha tomado declaración a los amigos de la víctima, de 13 y 16 años, con los que acudió al encuentro de Getafe. Esos chicos no habrían confirmado la versión de la familia, así como tampoco otros testigos, que apuntan más a la idea de que tomó las sustancias estupefacientes voluntariamente no disueltas con la bebida energética, sino acompañadas.

No consumió 'tusi'

En el acta policial también se detalla que lo que tomó el fallecido era cocaína y no 'tusi' o cocaína rosa, como se informó en un primer momento. Los agentes están a la espera de los resultados toxicológicos detallados de la autopsia que confirmen este punto y la cantidad consumida, que podría ser menor a la primeramente indicada de 2 gramos.

Del miemo modo, la necropsia preliminar determina la parada cardiorrespiratoria fruto de sobredosis de drogas como causa del óbito. Ahora, los forenses analizarán si el chico fallecido padecía alguna patología que no conocía y que hubiera facilitado el fatal desenlace.

La Policía también centra la investigación en encontrar a la persona que le suministró la sustancia ilegal al menor de edad, para lo que se está analizando el tipo de droga y su posible procedencia. En este sentido, los agentes están visualizando tanto los vídeos colgados en las redes sociales como las cámaras de seguridad de la zona para determinar qué es lo que sucedió.

Los vídeos tras el suceso

Por otro lado, Telemadrid ha difundido un vídeo grabado por los adolescentes instantes después de que el menor se desplomara. Se había especulado con el hecho de que los menores se reían y mofaban de la víctima por haberse caído, pero en las imágenes que circulan por las redes sociales no se aprecia tal comportamiento.

Finalmente, la Policía Judicial también está analizando las imágenes del altar en memoria del fallecido que hay cerca del lugar del suceso, y otras sobre el luto en el que aparecen adolescentes con gestos con las manos, banderas azules y vestimentas propios de la banda latina de los Crips, una pandilla fundada en Los Ángeles en los años 70.