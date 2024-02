Sigue la polémica por el 'pato fake' de la mascletà: Almeida exige a la izquierda una disculpa y Carabante bromea con la autopsia del animal

La mascletá de Madrid sigue generando polémica dos días después de su celebración. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha exigido a la izquierda que se disculpe después de atribuir la muerte de un pato en la zona de Puente del Rey al evento pirotécnico del domingo e inundar las redes sociales con su fotografía.

Este mismo martes un espectador de Telemadrid compartió con la cadena de televisión un vídeo en el que se demuestra que el pato ya estaba muerto antes de que comenzara la pirotecnia, suscitando la indignación por parte del equipo de gobierno de la ciudad.

Por ello, el alcalde de la ciudad ha reprochado la actitud "amargada y triste" de la izquierda que tiene que recurrir a la "mentira" para deslucir la primera mascletà que se celebra fuera de la Comunidad Valenciana. "Esto es el 'pato fake' de la izquierda en la ciudad de Madrid. Decía el otro día que era una izquierda triste y amargada, una izquierda que siempre está en contra de todo lo que se hace en Madrid, que no quiere que se haga, lo que no suponía es que podían llegar a mentir de esta manera", ha cargado el alcalde ante los periodistas tras participar en una mesa redonda dentro del Foro ANFAC 2024.

Almeida ha defendido que se ha podido comprobar, tras las fotografías que subieron algunos miembros de Más Madrid, que el pato "no murió a consecuencia de la 'mascletà', pero a la oposición "solo le queda agarrarse a la mentira". "Han pasado de la tristeza y la amargura a la mentira en la Ciudad de Madrid, han desconectado de la realidad social y, por tanto, yo sí que le pediría desde luego que pidieran disculpas por el 'pato fake'. No hace falta la autopsia. Está claro que el pato, desgraciadamente, estaba muerto antes de la 'mascletà'", ha afirmado el regidor.

'Pato fake' y cruce de acusaciones

La polémica comenzó el mismo domingo tras la celebración de la mascletà en el Puente del Rey, cuando el concejal de Más Madrid Álvaro Férnandez Heredia publicó en sus redes sociales una imagen de un pato muerto junto con la frase "gracias Almeida", tras lo cual otros miembros del partido como la portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, se hicieron eco del asunto.

Este es el resultado de la mascletá de Almeida: un pinchazo estrepitoso que ha costado 48.000 euros y que ha matado animales en un espacio renaturalizado. pic.twitter.com/F0uRjiJn6L — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) February 18, 2024

Las respuestas no tardaron en llegar desde el Gobierno municipal. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, se preguntó si Más Madrid hará una "autopsia" del pato y aseguró que hay que "tomárselo a broma".

"Ha aparecido una fotografía que ha subido a las redes sociales un concejal de Más Madrid, de un pato que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde se encuentra ese pato. En todo caso estaremos a ampliar esa información por parte de Más Madrid, que entiendo ahora procederá a hacer la autopsia y nos dará cuenta de cuáles son las causas", señaló.

La opinión de Más Madrid

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, también habló de este asunto y pidió "a las personas que gobiernan Madrid" que "no hagan el ridículo" y que no hagan "perder el tiempo a los demás" y volvió a criticar que "un espacio renaturalizado donde habitan 160 especies de aves, 98 de ellas protegidas, no es el lugar donde quemar 300 kilos de pólvora".

En ese sentido, reiteró que "es mejor" que nadie "haga el ridículo con estas cuestiones" y pidió seriedad al respecto. Además, añadió que el Consistorio "se ha enfrentado a una enorme polémica porque no han sido capaces de que nadie defienda esta actuación pirotécnica".

"No hay una demanda de este tipo de eventos en Madrid, lo que hay es mucha gente muy molesta, muchos vecinos muy molestos, y muchos vecinos con perros o con mascotas que han tenido que salir de su barrio ese día", zanjó.