Top Employers: Un premio al arte de gestionar personas

Casi 450 asistentes se dieron cita el pasado jueves en Madrid para celebrar su buen hacer con los trabajadores. Todas ellas han sido reconocidas por Top Employers Institute como las mejores empresas para trabajar y desarrollar la carrera profesional, algo que hoy en día es considerado como "un arte". Así dio comienzo Mónica Carrillo, la presentadora del evento, a lo que fue la gran noche de las empresas: compañías de 16 países diferentes acudieron a la capital para disfrutar de una velada que comenzó al son de la ópera, con la representación del Con te partirò de Andrea Bocelli.

El arte estuvo presente en varias de sus facciones a lo largo de la gala: desde la música hasta la pintura, en la que las faldas se convirtieron en lienzos, pasando también por el baile de éxitos tan sonados como el Someone Like You de Adele.

Espectáculo de pintura que se pudo presenciar en Top Employers

Pero el preludio del resto de la noche comenzó con los protagonistas pasando por el photocall instalado para inmortalizar el momento, acompañado con un variado cóctel en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer networking hasta la hora de la cena. Para entonces, con los espectadores ya sentados, Carrillo quiso poner el foco "en las personas que están mejorando el mundo", en referencia a los departamentos de Recursos Humanos de las compañías asistentes, las mejores empleadoras y que han conseguido cambiar de forma positiva la vida de 12 millones de personas, un número que cada vez es mayor.

Los RR.HH. y sus obras de arte

En los tiempos actuales, donde factores como la conciliación entre la vida laboral y la personal son muy apreciados por los trabajadores, los departamentos de RR.HH. tienen la difícil labor de llegar a consensos, lo que a día de hoy está considerado como un arte. Y si esa capacidad es, por tanto, un arte, las obras de los Recursos Humanos son los propios trabajadores, la parte fundamental de cualquier compañía.

De de esta forma se refirió Carrillo a los empleados. "Si el Top Employers es un arte, los empleados serían sus mejores creaciones", señaló durante su discurso. De hecho, tal y como explicó la presentadora, existe un gran paralelismo entre los distintos elementos en los que los artistas plasman su arte y cómo los Recursos Humanos utilizan las personas para hacerlo. "Sobre ellos realizan sus acciones para transformarlos y convertirlos en algo mejor de lo que eran al principio", detalló Carrillo.

Mónica Carillo fue la presentadora del evento

Pero es que además la palabra arte guarda en sí misma un significado. No es casual su elección para representar el valor de estos premios Top Employer 2024. Esto cobra sentido si se analiza cada letra de la palabra.

La periodista mencionó en primer lugar la A de arriesgar. En palabras suyas, esto representa "la decisión de hacer cosas de un modo diferente si queremos que las cosas cambien". Por su parte, la R de revolución quiere hablar de la necesidad de mejorar las cosas dejando a un lado lo establecido y de paso "impactar en la vida de las personas de manera positiva".

Sobre la T, esta viene de transformar, modificar la manera de hacer las cosas para conseguir un "cambio en las personas". Siempre con la intención de mejorar. Por último, la E hace alusión a las emociones. Se trata de emocionar, inspirando y ayudando a las personas en su crecimiento.

Pero no solo se mantuvo en esta línea Monica Carrillo. También lo hizo Massimo Begelle, Regional Manager de Top Employers Institute, quien ofreció unas palabras durante la gala. El representante de la organizadora quiso destacar los importantes y profundos cambios que se han producido en el sector en los últimos años. Especial mención para la inteligencia artificial generativa, a la que consideró una "tecnología que está cambiando la forma de trabajar". Para el directivo, este 2024, la relación con la IA se centrará más en "los límites para usarla" que en cómo usarla.

Además, Begelle encontró una similitud entre el departamento de RR.HH. y un cactus, aprovechando que la gala tuvo lugar en Desert City, un extenso jardín botánico donde predominan especialmente este tipo de plantas.

Massimo Begelle durante su discurso

La adaptabilidad es una de sus características principales, ya que crece en entornos difíciles con recursos limitados. En cierta forma, un departamento de Recursos Humanos tiene que adaptarse al mercado y prosperar. De igual manera, tiene que protegerse tanto a sí mismo como a sus empleados. Por último, el cactus es fundamental para el ecosistema porque alimenta a otros organismos. Igual que RR.HH. que ayuda a otras áreas de una empresa y se sirve de ellas.

Tendencias para este año

Además del papel de la inteligencia artificial, dispuesta a cambiar el mercado laboral tal y como lo conocíamos, el informe The World of Work Trends 2024 también recoge otras tendencias en el mundo del trabajo. Una de ellas es intentar trasladar el propósito empresarial a las plantillas, mejorando el vínculo entre líderes y empleados para remar todos en una misma dirección, lo que hará más probable el éxito empresarial.

A su vez, el diálogo bidireccional es también un must para las compañías, para que los trabajadores se sientan escuchados y valorados; evaluar el bienestar de los empleados y valorar la efectividad de los programas destinados a ella; y, por último, la ampliación del horizonte DEI (diversidad, equidad e inclusión), ya que las contrataciones están apostando ahora más por las capacidades que por las propias titulaciones, así como también se valoran las trayectorias alternativas.