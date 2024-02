Feijóo acusa al Gobierno de "embarrar la campaña gallega" y se reafirma en su NO a la Amnistía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno central de querer "embarrar la campaña" de las elecciones gallegas del próximo domingo y ha aseverado que "no se da ninguna condición para los indultos" a los líderes del 'procés' catalán.

El líder nacional del PP salió así al paso de unas informaciones publicadas por varios y que afirmaban que Feijóo estaría abierto a un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que sea juzgado y a que rechace la vía unilateral. Instantes después, el PP matizaba que estas condiciones "no se dieron con los indultos del procés", dijo.

Durante un paseo en Ferrol, Feijóo ha hablado para ser claro al respecto de una cuestión que, ha dicho, "merece la pena concretar". Al respecto, aclaró: "Voy a ser lo suficientemente contundente: yo he dicho que no, dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía", porque esta medida de gracia -ha argumentado- es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad de todos los españoles.

Así, a renglón seguido, se ha referido a los indultos para rechazarlos porque "no se da ni una sola de las condiciones". En este sentido, el sábado a mediodía, durante un mitin en Sarria (Lugo), el presidente del PP afeó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubiese aprobado los indultos pese a que los líderes del 'procés' dicen que van a reincidir.

Además, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que es partidario de la investigación judicial, tanto "por cualquier acto presunto de terrorismo" en el caso 'Tsunami Democràtic' como por "cualquier conexión presunta" entre el independentismo catalán y el régimen de Vladimir Putin en Rusia.

Elecciones gallegas

El líder nacional del PP ha apuntado al Gobierno central, que quiere "embarrar la campaña" para las elecciones del próximo domingo, 18 de febrero. "Lo hacen siempre que hay campaña", ha aseverado, para seguidamente recordar lo que ocurrió en 2021, cuando a pocos días de las elecciones en la Comunidad de Madrid varios dirigentes políticos recibieron cartas amenazantes e, incluso, una navaja ensangrentada.

"Por tanto, quiero decirles a todos los españoles que tenemos muy claro lo que defendemos. Tenemos muy claro que vamos a seguir defendiendo la legalidad nuestro país, la igualdad de los ciudadanos y que no tenemos ninguna duda ni la vamos a tener en lo que tenemos que hacer. Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene al señor Sánchez para que se la dé. Yo no. Lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora", ha subrayado.

Asimismo, Feijóo ha dado todo el apoyo a los jueces para que "investiguen todo lo que tengan que investigar y todos los delitos, ya sea de terrorismo, ya sea de alta traición, ya sea de malversación", zanjó.

El presidente del Partido Popular ha recordado que él es jefe de la oposición porque la amnistía y los indultos "sin ningún tipo de posibilidad" eran una "línea roja" que le han impedido ser presidente del Gobierno. "Para el señor Sánchez esto es una oportunidad política. Él ha utilizado la oportunidad política y yo me he quedado con mis principios", ha contrapuesto.