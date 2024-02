El concejal de Movilidad de Castellón acumula 167 multas de aparcamiento y denuncia una "cacería injustificada" en su contra

"Una cacería injustificada" así ha calificado el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castellón, Cristian Ramírez, el momento que está viviendo tras desvelar el PSOE la semana pasada que tenía un total de 167 multas de aparcamiento en zona azul, de las que presuntamente solo había pagado 33. Ha pedido perdón, eso sí, por no haber liquidado antes las sanciones y hacerlo en la última fase del procedimiento administrativo.

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castellón presentó el 1 de febrero un escrito para que se investigara si el concejal de Movilidad presuntamente había podido acumular de enero de 2023 a enero de 2024 un total de 167 sanciones por infringir las ordenanzas de aparcamiento en la zona azul de la ciudad. Según señalaron los socialistas, Ramírez tenía un total de 167 sanciones, de las que solo 33 estarían pagadas a razón de 5,25 euros cada una, por lo que acumulaba una deuda de poco más de 700 euros.

Tras saltar la noticia, la propia alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, calificó de "injustificable" la conducta del concejal pero no lo retiró de su cargo. "Él ya lo sabe y está muy arrepentido y no quiero ni puedo justificar su conducta" declaró la regidora, que anunció que Ramírez ya se había puesto al día con los pagos en la Oficina de Recaudación.

Al hilo de esto, el Ayuntamiento ha celebrado este viernes un Pleno extraordinario a petición del PSOE para que Ramírez aclare este asunto. El edil ha remarcado que nunca ha intentado evadir su responsabilidad. "Podría esconderme y esperar que todo pase o mentir, pero no lo voy a hacer porque no voy a fallar a los vecinos, por eso estoy dando la cara en sede plenaria", ha señalado Ramírez, que ha declarado que esta es la vez "más complicada de su vida" que tiene que hablar en público.

"Estoy viviendo una cacería injustificada. No entiendo por qué tanta maldad, mentira, odio y daño, ya que me han acusado de hacer las pintadas de CORRUPSOE -denuncia que se archivará y espero que me pidan perdón- y me acusan de acumular multas que no son ciertas, pero ustedes son alumnos aventajados de Sánchez", ha remarcado.

El edil ha anunciado que ya ha pagado todas las infracciones administrativas que tenía pendientes. "Debería haberlo hecho antes, no hay justificación y pido disculpas por posponer el pago a la última fase del procedimiento administrativo" ha reconocido Ramírez, que ha justificado que un cambio de domicilio y el hecho de que su coche sea de renting "ha retrasado las notificaciones de las multas".

"No he cometido ningún delito"

"No tengo ningúna multa pendiente, igual que ninguna deuda con el Ayuntamiento, y esta cuestión es parte de mi esfera personal y nada tiene que ver con mis competencias como concejal", ha remarcado el concejal, al tiempo que ha aprovechado la ocasión para aclarar que nunca se ha aprovechado de su cargo.

"Es desproporcionado el escarnio público en el que me he visto envuelto, pues no he cometido ningún delito, sino una infracción administrativa comparable con que se te pase la fecha de la ITV, tirar una colilla al suelo o no llevar luz en la bicicleta y, aunque no es estético, nadie se puede creer con el derecho de insultarme y no se puede vigilar mi persona y mi vehículo. Esto no es hacer oposición, sino acoso y derribo" ha declarado en el Pleno.

Cristian Ramírez ha finalizado su intervención advirtiendo de que defenderá su honor con todos los instrumentos legales que tenga a su alcance y ha explicado que ya ha interpuesto una denuncia en los juzgados "porque lo que hicieron en el Pleno no lo puedo tolerar, usando información privada".

85 multas desde que es concejal

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Puerta, ha señalado en su intervención que le sorprende ver sentado al consejal "pues si tuviera un mínimo de vergüenza, decencia y moral, habría presentado su dimisión". "Cuando alquien se equivoca 167 veces tiene que dimitir" ha puntualizado Puerta, que ha señalado que el edil "pagó las multas porque se vio acorralado, porque si no lo hubiéramos denunciado, seguiría acampando a sus anchas".

La consejal socialista ha anotado que "huele mal" que a Ramírez no le hayan embargado las cuentas y ha señalado que "llegarán hasta el final en este asunto". Asimismo, Puerta ha cargado contra la alcaldesa de Castellón por ser "protectora y cómplice".

"Lo maravilloso es lo bien que se mueve en la mentira, pues es una desfachatez y falta de respeto que diga que las multas son del ámbito privado del concejal, cuando desde su toma de posesión recibió 85 multas en la zona azul y solo habría pagado 20 en la máquina. A ustedes como equipo de gobierno les dará la risa, pero al resto de ciudadanos nos provoca indignación", ha echado en cara la socialista a Begoña Carrasco.