La planta que nadie quiere en su jardín pero que es un verdadero tesoro

Hay plantas que no tienen la mejor apariencia para estar en un jardín o en una casa pero la realidad es que hay algunas de estas que aportan muchos beneficios para la salud, no solo de las personas si no para el resto de miniarbustos o árboles. Un claro ejemplo es la planta de ortiga.

Este vegetal pertenece al grupo Urtica, de la familia de las urticáceas, que se caracterizan por tener unos pelos urticantes que liberan una sustancia alcalina que causan escozor e inflamación en la piel. Por ello se le considera una mala hierba.

Lo que desconoce la mayoría es que la ortiga aporta nutrientes como vitaminas A, C y K, además del grupo B; minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio... Se utiliza para tratar la anemia al tener sus hojas hierro. En la piel se usa contra la debilidad en el cuero cabelludo y en otras afecciones por su alto contenido antiinflamatorio, histamínico y analgésico.

Además de los beneficios para la salud, sus residuos orgánicos sirven para repelar plagas y pestes, ahuyentan insectos y bacterias. De cara a las demás plantas, es un gran abono para las demás; contribuye a regular y estimular el crecimiento de las hojas, raíces y tallos; al tener hidrógeno o magnesio y fósforo, incrementa los mecanismos de defensa de la vegetación y absorbe hierro y nitrógeno para dárselo a los cultivos.

