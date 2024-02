Un año para compartir las mejores prácticas

Una de las ventajas de formar parte de la comunidad Top Employers es la de poder compartir las mejores prácticas y aprender al mismo tiempo de las iniciativas de referencia que desarrollan otras compañías certificadas. Con este objetivo, Top Employers Institute ha organizado y patrocinado durante el último año debates, mesas redondas y eventos en España en los que han participado muchas de las compañías certificadas. En estos encuentros, se han abordado tendencias de máxima actualidad en el área de personas, como el bienestar, el propósito, el aprendizaje o la sostenibilidad.

Experiencia 'superpersonalizada'

El primero de los debates se realizó en el marco de uno de los eventos de referencia del calendario anual de los Recursos Humanos en nuestro país, el Talent Day Madrid, celebrado el pasado mes de abril en el Museo Reina Sofía.

Nuestro Regional Manager, Massimo Begelle, moderó una mesa redonda sobre la mejora de la experiencia del empleado en la que participaron Jose Amoretti, director general de Recursos Humanos de ING en España y Portugal, Carla Ruiz, directora de RRHH de AstraZeneca, y Benito Villamarín, vicepresidente de Personas de EMEA de Grupo Bimbo. Los participantes en el debate abordaron temas como la cultura de trabajo flexible, la customización de la experiencia para cada empleado o los retos que plantea la gestión de la experiencia del empleado en entornos de trabajo completamente internacionalizados.

La actividad de Top Employers continuó en el mes de mayo con la participación de Massimo Begelle en una mesa redonda sobre el futuro del trabajo dentro de la Jornada sobre la transición del mercado laboral en España organizada por elEconomista.es en Madrid. Massimo Begelle resaltó en el debate la importancia de los procesos de escucha activa y de saber conectar el propósito de las personas con el de la empresa, ya que "las nuevas generaciones lo están teniendo mucho en cuenta".

Top Employers también se visibilizó con el patrocinio y la participación en el evento NOW de Peoplematters el pasado mes de junio, una velada en la que se dieron cita más de 120 directivos del área de personas de nuestro país.

Sostenibilidad

También en el mes de junio, Top Employers participó junto a diversas compañías certificadas en el evento Harvard Deusto Impulsa sobre la sostenibilidad en el ámbito de las personas celebrado en las oficinas de Naturgy en Madrid.

Evento Harvard Deusto Impulsa sobre sostenibilidad.

El evento comenzó con las ponencias de Miriam Aguado, Socia de Peoplematters, y Massimo Begelle. "El concepto de sostenibilidad ha cambiado mucho en los últimos años. La sostenibilidad se ha convertido en una de las principales prioridades de negocio y ser un empleador sostenible es hoy un factor clave", resaltó Begelle en su intervención. El acto finalizó con una mesa redonda en la que intervinieron Esther Díaz, directora de Gestión de Personas y Desarrollo de Talento de ILUNION, Mireia Ribot, directora de Organización y Transformación de Naturgy, y Antonio Pajuelo, director de Talento y Cultura de Mahou San Miguel. Los tres participantes en este debate pusieron de manifiesto la importancia de aspectos tan diferentes como el bienestar, el liderazgo, la escucha activa y el propósito para la sostenibilidad aplicada al mundo de la gestión de personas.

Negocios con propósito

Top Employers organizó un desayuno debate sobre negocios con propósito con el lema "el impacto positivo como faro de actuación" junto con EADA Business School en sus instalaciones de Barcelona el pasado mes de junio. Fue un enriquecedor encuentro en el que se puso de manifiesto la importancia clave que ha adquirido el propósito para las empresas.

Jordi Díaz, Dean y director General de EADA, lo expresó con claridad en su ponencia: "Todas las empresas puede construir su propósito, deben hacerlo y tiene que nacer de procesos participativos en la organización". "Lo difícil del propósito no es definirlo, sino vivirlo en el día a día", concretó Massimo Begelle en la intervención posterior. "El propósito vivido –continuó– es un eje de crecimiento y de compromiso de las personas con la organización".

El acto finalizó con una mesa redonda en la que participaron Ricardo Bacchini, director de Personas de Volkswagen Group España Distribución, Santiago Insula, director de RRHH de Zurich Seguros, y Arantxa Cid, Head of Engagement de Cellnex Telecom, moderados por Jordi Díaz y Massimo Begelle. Los participantes en la mesa abordaron temas como la importancia de escuchar e implicar a los empleados a la hora de definir el propósito, la alineación de las políticas de diversidad e inclusión con la evolución de la organización o la definición de un concepto de sostenibilidad holístico, con la visión puesta en el futuro.

Superpersonalizar la formación

El pasado mes de octubre, el diario elEconomista.es organizó un observatorio sobre la "superpersonalización" de la formación como estrategia para atraer y fidelizar al talento en colaboración con Top Employers Institute. Responsables de nueve compañías certificadas participaron en este debate de gran calado sobre un tema de máxima actualidad.

En la mesa redonda, se puso el énfasis en la utilidad de la tecnología a la hora de ofrecer a cada empleado exactamente lo que necesita para su desarrollo profesional pero siempre acompañado del apoyo personal de sus managers y de figuras como los mentores o los asesores de carrera. "La tecnología no lo es todo, nos gusta acompañar a las personas, el formato combinado es el que genera mayor impacto", resumió una de las participantes.

Este observatorio contó con la presencia de Santiago Insula, de Zurich Seguros, Mireya Muñoz, de AXA, José Miguel Caras, de Banco Santander, Amelia María Mirón, de Bankinter, Patricia Cabal, de Generali, Alejandro Serrano, de Ferrovial, Natalia Grijalba, de EY, Ángela Pascual, de Nationale Nederlanden, Sonia Guisado, de Meliá Hotels International, y Massimo Begelle, de Top Employers Institute.

En el debate, se habló sobre el reto que supone captar la atención de los empleados a la hora de ofrecerles formación y la consiguiente necesidad de encontrar fórmulas para conseguirlo, como la aplicación de la inteligencia artificial en plataformas que pongan a su disposición exactamente lo que necesitan, con estrategias de marketing y, muy importante, potenciando en los líderes habilidades de escucha y comunicación para que así se involucren en el desarrollo de sus equipos.

Las compañías participantes dialogaron también sobre las pruebas continuas que están realizando para implantar herramientas de IA discursiva y otras disrupciones tecnológicas en el día a día del trabajo.

Bienestar y compromiso

Finalmente, Top Employers patrocinó un desayuno debate organizado por Equipos&Talento en Barcelona el pasado mes de noviembre. En la mesa redonda, en la que participaron representantes de siete compañías, se abordaron las claves para potenciar el bienestar y el compromiso de los empleados.

Desayuno debate sobre bienestar y compromiso de Equipos&Talento patrocinado por Top Employers Institute.

A lo largo del debate, se puso de relevancia la importancia de la escucha activa, las conversaciones entre los managers y sus equipos o la vinculación del bienestar con el desarrollo profesional. También se abordó la importancia de incorporar la perspectiva de la diversidad. "La diversidad cultural es un concepto que debe incorporarse en los planes de bienestar, porque no todos lo entendemos de la misma manera", subrayó Carol Imedio, global director HRBP de Olympus. En este desayuno debate, participaron también representantes de Mars, Sodexo, Suez, Sanofi, Grifols, EADA Business School y Top Employers Institute.

"Los recursos de las empresas son limitados y se debe hacer más con menos", destacó Massimo Begelle.

El arte de ser un Top Employer

Los representantes de las compañías Top Employers se vestirán de gala esta noche para participar en el Certification Dinner que se celebra en el impresionante marco de Dessert City, en Madrid. Será un evento de celebración, networking y reconocimiento exclusivo para Top Employers.

Durante el evento de Madrid, conducido por la presentadora y escritora Mónica Carrillo, habrá un reconocimiento a todas las compañías Top Employers, actuaciones musicales y diversas performances artísticas en directo.

Este Certification Dinner forma parte de la serie de eventos que organiza Top Employers Institute en 13 ciudades de todo el mundo entre el 18 de enero y el 22 de febrero. El tema de todos estos eventos, "The Art of Being a Top Employer", es un homenaje al dominio y la excelencia que los Top Employers imprimen a sus prácticas de personas.

Las otras ciudades que acogen estos Certification Dinners son Shanghai, Varsovia, Amberes, París, Singapur, Dusseldorf, Londres, Milán, Austin, Johannesburgo, Dubai y Sao Paulo.