El PP de Extremadura rechaza la congelación de sueldos de altos cargos con el argumento de que el actual "es un buen gobierno"

El diputado del PP en la Asamblea Juan Luis Rodríguez Campos ha rechazado la congelación de sueldos de altos cargos en la comunidad con el argumento de que el actual "es un buen gobierno" que "en seis meses ha sido capaz de bajar los impuestos a los extremeños y poner a Extremadura en la senda del buen camino".

La petición ha sido planteada por Unidas por Extremadura a través de una de sus seis enmiendas al articulado de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2024 que han sido debatidas este jueves en el pleno de la Asamblea.

Así, a través de una enmienda, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha pedido que la Junta aplique la "ejemplaridad" ante los ciudadanos introduciendo una congelación de los sueldos de los altos cargos en la región, algo a su juicio "perfectamente posible".

"La política no son sólo actos, son también gestos y hay que comprender el dolor del pueblo", ha añadido al respecto González Frutos, quien ha señalado también durante su intervención este jueves en el pleno de la Asamblea que su grupo espera "poco resultado" de cara a la aprobación de las enmiendas parciales de Unidas por Extremadura a los PGEx.

"Los apóstoles del diálogo también parece que deciden de qué se puede debatir en el Parlamento", ha ironizado durante la defensa también de otras propuestas de su grupo para aplicar un modelo "diferente" de educación infantil al de "bonificar" la escuela privada en detrimento de la pública; y para que los "compromisos presupuestarios" con los empleados públicos se hagan efectivos.

Ha pedido que el presupuesto que se presenta y el que se ejecuta "se parezca un poquito" y "no un huevo a una castaña", de tal modo que haya partidas concretas sin posibilidad de minoración; así como que se articule un plan contra el fraude fiscal en Extremadura.

Respuesta a enmiendas de unidas por Extremadura

En respuesta a todas estas propuestas, el diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña Vara ha negado que exista algún tipo de "veto" a las propuestas de la oposición, y ha incidido en que el objetivo de su grupo es "mejorar la política de la región", y en que "lo que es malo" para Unidas por Extremadura "es bueno para la región". "Estos presupuestos van a ser los primeros de muchos en los que vamos a estar presentes", ha dicho.

A su vez, el diputado del PSOE José María Vergeles ha manifestado el "acuerdo" de su grupo con la mayoría de las enmiendas de Unidas por Extremadura al articulado, aunque ha reconocido que hay algunas de ellas que se podrían haber "madurado un poco más" y en ellas su formación se abstendrá, con el objetivo de controlar la "ejecución presupuestaria" que la Junta hará de los PGEx.

De su lado, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha rechazado la petición de Unidas por Extremadura de que se aplique una congelación de sueldos en el Gobierno de la Junta con el argumento de que "éste es un buen gobierno que en seis meses ha sido capaz de bajar los impuestos a los extremeños y poner a Extremadura en la senda del buen camino".

Enmiendas al articulado del PSOE

Por su parte, el PSOE ha defendido 19 enmiendas parciales al Texto Articulado de los PGEx 2024, al hilo de las cuales el diputado José María Vergeles ha criticado que no ha habido "participación política desde el principio" en los PGEx 2024, sino que "la participación se ha hurtado" con un "rodillo a través de vetos" por parte del Gobierno regional de coalición de PP y Vox. "No son unos presupuestos participados y puede ser que no den respuesta a las necesidades generales de la ciudadanía extremeña", ha espetado el diputado socialista.

En este punto, ha considerado que los PGEx son "bastante tímidos" en las partidas y "no incorporan todos los ingresos" sino que "dejan un cheque en blanco para que se incorporen los ingresos donde el Gobierno decida"; y "no permiten una comparación real con el año 2023" sino que "son un trampantojo".

Mediante las enmiendas de su grupo al Articulado, Vergeles ha planteado actuaciones en materia de regadío y del Aepsa; ha propuesto blindar "derechos de ciudadanía" con la inclusión de la Mejora Histórica y la cooperación internacional al desarrollo en las cuentas; y ha ofrecido enmiendas para incrementar las partidas destinadas a los municipios.

También el PSOE ha reclamado a la Junta un plan plurianual de infraestructuras educativas; ha abogado por el impulso de la dehesa como "rasgo distintivo" de la comunidad; y ha solicitado una "mejora retributiva" de los empleados públicos; así como la creación de la Consejería de Igualdad; y la eliminación del "despilfarro" de Gestión Forestal; y ha propuesto el desarrollo en la comunidad de un modelo fiscal "más justo".

Respuesta a las propuestas del PSOE

Por su parte, en respuesta a las enmiendas del PSOE al Articulado, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha reclamado un control de la ejecución presupuestaria y mejoras retributivas para los empleados públicos; al tiempo que ha considerado "inaudito" que la Junta "no" se haya reunido con los grupos parlamentarios para la tramitación de los PGEx 2024.

A su vez, el diputado de Vox en la Asamblea Álvaro Sánchez Ocaña ha defendido que "al socialista extremeño como al de cualquier lugar sólo le importa el dinero y estar en el poder para poder malgastarlo y continuar con su red clientelar". "Han dejado la región hecha un erial y tenemos que arreglarlo", ha dicho al PSOE.

Sánchez Ocaña, igualmente, ha rechazado que el PSOE pretenda "modificar" el proyecto de regadío de Tierra de Barros que es la "gran estafa" de los socialistas y que, según ha dicho, "sacará adelante" el actual Gobierno regional.

También ha afirmado que la Consejería de Vox "no va a desaparecer" como pide el PSOE, sino que "va a ser el motor que el campo extremeño ha necesitado durante decenios" y va a ser "un dique de contención contra la Agenda 2030".

En cuanto a la petición del PSOE de mantener la Ley de Memoria Histórica "o histérica", el diputado de Vox ha afirmado que se trata de una norma "falseada de la historia" a la que "le quedan dos telediarios".

De su lado, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos, en respuesta a las propuestas del PSOE, que ha indicado que "no son acordes a lo que necesita Extrremadura", ha defendido que los PGEx 2024 "son los presupuestos que han contado con toda la opinión del pueblo extremeño para ser aprobados", porque la 'popular' María Guardiola "se recorrió toda Extremadura y se reunió con toda la sociedad civil para plasmar cuáles eran las necesidades de los extremeños".

Así, ha considerado el diputado del PP que "la solución (a los problemas de Extremadura) está en los PGEx" elaborados por el actual Ejecutivo regional, y ha dicho que espera que los mismos cuenten con el "voto favorable" de los grupos políticos en la Asamblea.