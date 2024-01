La nueva alcaldesa Paula Alvarellos opta por la continuidad" en el equipo de gobierno de Lugo

Poco más de una hora después de tomar posesión como nueva alcaldesa de Lugo, la socialista Paula Alvarellos ha avanzado la configuración de las áreas de gobierno de los concejales socialistas, caracterizadas por la continuidad y en las que ella misma mantendrá las competencias de Urbanismo, mientras que la regidora saliente se encargará de una nueva concejalía, Relaciones Institucionales.

La nueva regidora avanzó que el nuevo organigrama, que entrará en vigor este viernes, obedece "a la voluntad de mantener lo establecido al inicio del mandato, introduciendo solo aquellos cambios que resultan necesarios" para afrontar el relevo en la presidencia de la Institución de la manera "más normalizada posible" y aprovechando los perfiles políticos y profesionales de los compañeros.

En su discuros, Alvarellos destacó que su equipo son personas con una amplia trayectoria en diferentes ámbitos de gestión y se mostró segura de que, apoyados por el funcionariado, continuarán ejerciendo una gran labor que redundará en la mejora de la operatividad interna, en la simplificación y diligencia de los procedimientos administrativos, pero también en la prestación de actividades y servicios municipales de calidad.

El gobierno de Lugo se organizará en cinco áreas: Alcaldía y Planificación de Ciudad; Transición Ecológica, Gestión Integral de Recursos Internos; Dinamización Económica y Relaciones Institucionales y Cohesión Social y Territorial.

La alcaldesa, además de tener atribuida la coordinacion ejecutiva y supervisión directa de los Proyectos Estratégicos de Transformación de la Ciudad, así como de la Agenda 2030 y de los fondos europeos, continuará asumiendo la dirección y gestión de Urbanismo.

Se trata de una decisión" meditada, adoptada con responsabilidad y que pone de manifiesto mi convencimiento de que los cambios implantados al inicio del mandato en este departamento darán, ya lo están haciendo, sus frutos y quiero que tengan una continuidad, imprimiéndoles el impulso necesario desde Alcaldía al entender que esta área es un piar fundamental para el desarrollo económico de Lugo", ha concretado.

Para ello, el decreto contempla la posibilidad de designar un director general que contribuya a reforzar el trabajo que se hace desde las diferentes secciones, a avanzar en la unificación de criterios ya iniciada y también a ampliar las herramientas para "dar una respuesta garantista y diligente al sector.

Transición Ecológica

La regidora dirigirá, asimismo, el gobierno municipal, la organización de los servicios administrativos y la representación institucional, especialmente de carácter protocolario. Corresponderán igualmente al área de Alcaldía los órganos directivos de la Secretaría de Pleno, el Órgano de apoyo a la Xunta de Goberno Local, la Asesoría Jurídica, la Intervención General o la Sección de Administración Municipal, entre otros.

Miguel Fernández, que renunció a presentar candidatura a la Alcaldía como número dos de la lista tras Lara Méndez, continuará con las competencias de Transición Ecológica, un área que supervisará y coordinará los asuntos relacionados con la protección del medioambiente y el cambio climático, "uno de los pilares" de la acción política del gobierno de Alvarellos.

Incluye, asimismo, la gestión energética eficiente; la de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria; parques y jardines y zonas verdes; el Plan especial de protección del río Miño (PEPRIM); la vigilancia del acondicionamiento y ornato de los espacios públicos y la gestión integral del ciclo del agua y sus redes. Miguel Fernández compatibilizará estas funciones con su cometido como diputado provincial de Vías y Obras.

Por su parte, Pablo Permuy será el encargado del área de Gestión Integral de Recursos Internos y asumirá también la condición de teniente de alcaldesa. Esta área atenderá la coordinación y supervisión de los asuntos relacionados con la contratación local, el fomento de la actividad de interés público y patrimonio municipal, la generación de recursos económicos; contabilidad; tesorería y recaudación; hacienda local y gestión e inspección tributaria, así como gestión del personal al servicio de la Corporación Local.

El teniente de alcaldesa Mauricio Repetto será el delegado del área de Dinamización Económica y Relaciones Institucionales, centrada en el fomento de la actividad económica, del comercio, formación y del empleo, estrategias generales de desarrollo local y festivales musicales y de artes, como puede ser el Caudal Fest.

Esta área incluirá la Concejalía de Juventud y Deportes, liderada por Jorge Bustos, y en ella se creará la Concejalía de Relaciones Institucionales, que asumirá la alcaldesa saliente, Lara Méndez.

Portavoz municipal

El área de Cohesión Social y Territorial integrará la promoción y atención a la mujer, a la igualdad y a la diversidad, la promoción de la conciliación; las organizaciones no gubernamentales; las minorías étnicas e inclusión social; la emigración e inmigración, los centros de dinamización rural y la dinamización y promoción sociocultural.

La teniente de alcaldesa Ana González Abelleira será la delegada de esta área, así como portavoz municipal, y asumirá la gestión de la zona rural. Dentro de la misma área se mantiene la Concejalía de Bienestar Social y Mayores, a la que corresponde la prestación de los servicios sociales y comunitarios, las instalaciones y equipaciones de carácter social; los pisos de emergencia social; el voluntariado social; los centros de convivencia, el Hogar del Transeúnte y la Casa Domótica, de los que continuará al frente Olga López Racamonde.

Tras la toma de posesión de la nueva alcaldesa, los populares lucenses han pedido a Paula Alvarellos que "se esfuerce en convencer a quienes no la votaron", bien porque optaron por otras fuerzas políticas o, especialmente, a aquellos votantes del PSOE que sabían que la nueva alcaldesa no ocupaba ni el primero ni el segundo lugar, si no el tercero.

En un comunicado, el PP ha destacado "los episodios de renuncias y dimisiones" que han llevado hasta este pleno, que la nueva regidora debería tener en cuenta, así como la generosidad de quienes renunciaron a ocupar el sillón de la alcaldía para que asuma esa responsabilidad.