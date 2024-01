Madrid planea tomar medidas legales contra la readmisión del jefe de servicio de la UCI Pediátrica de La Paz

"Cierre técnico" en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica de La Paz. Esta unidad del hospital madrileño no presta servicio desde este miércoles después de las bajas y dimisiones de varios de sus médicos adjuntos tras la readmisión de su jefe de servicio, Pedro de la Oliva, por una decisión judicial. Ante esta preocupante situación, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Madrid ha asegurado que, pese a que han acatado la orden de restitución, estudia tomar medidas legales contra este hecho.

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario La Paz cesó el pasado mes de diciembre a Pedro de la Oliva ante la situación creada con múltiples bajas en el departamento, un hecho que podía afectar claramente al servicio. En concreto, siete los 15 médicos que trabajan en la unidad habían pedido la baja laboral por motivos de salud tras una anterior reincorporación del jefe de servicio, que había sido relevado del puesto por la dirección del centro debido a un conflicto laboral que le enfrentó con parte de su equipo, según informaron entonces fuentes de la Consejería. Ahora, esta segunda reincorporación por mandato judicial ha vuelto a provocar la baja por motivos de "salud mental" de estos facultativos de la UCI.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha explicado que, aunque han tenido que readmitir a Oliva, "eso no quiere decir que no estemos trabajando con nuestras asesorías, no solo médicas sino jurídicas, para tomar las medidas también legales que podemos y que están en nuestra mano".

En una entrevista a Servimedia, Matute ha insistido en que la restitución del jefe es un proceso que "está judicializado", por lo que "nosotros acatamos esa separación de poderes y las órdenes que nos llegan", aunque ha asegurado que, desde que surgió la noticia, lo primero que hicieron fue garantizar que "se proveyese y asegurar la asistencia excelente de nuestros niños". "Eso no quita que nosotros estemos tomando todas las acciones que creemos necesarias en tiempo y forma", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que, desde luego, "siempre trabajando para proteger a lo más valioso, que son los niños que necesitan de ese servicio".

Matute ha señalado que la UCI "es un espacio grande", donde está la UCI de adultos, de neonatos o el área de reanimación, por lo que "se está trabajando para proveer del servicio necesario a nuestros pequeños" y, "desde luego, también proteger a los trabajadores que están ahí". La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha recordado que desde han actuado, en coordinación con el hospital y con la asesoría, "para hacer todo lo que haya que hacer".

La consejera de Sanidad ha anotado que, desde que esto ocurrió, "no hemos dejado ni un minuto de poner a disposición del hospital nuestras cabezas en línea de todos nuestros equipos para conseguir que esto se solucione lo antes posible y siempre desde la más absoluta legalidad".

Acoso, vejaciones y maltrato psicológico

El conflicto se remonta a 2020, con una investigación de la Dirección del centro que terminó en el cese del jefe de servicio tras una carta firmada por 37 profesionales, entre ellos varias personas de su mismo rango, en la que se denunciaba su actitud, con acusaciones de acoso, vejaciones y maltrato psicológico.

Posteriormente, fue restituido en su puesto como jefe del servicio por decisión judicial en febrero de 2023, incorporándose al centro en septiembre. Entonces, siete de los 13 pediatras que prestaban servicio en la UCI Pediátrica presentaron su baja. Tras una solicitud impulsada por la Junta Técnica Asistencial, donde están representadas todas las categorías profesionales del centro, se instó a su cese por su incapacidad para gestionar el servicio, que fue atendido por parte de la Dirección del centro y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

En mes de diciembre dejó su cargo en el centro pero el pasado lunes, día 15, por "sorpresa" acudió a su puesto para informar de su nueva reincorporación, la segunda, a partir del martes como medida cautelar por una decisión judicial. Este miércoles un centenar de médicos se concentró a las puertas del Materno-Infantil para denunciar la situación y reclamar medidas.

En el manifiesto leído a las puertas del centro, explicaron que en la mañana de este miércoles únicamente estaba trabajando en la UCI Pediátrica el jefe de servicio, además de los estudiantes MIR, por lo que la UCI de Pediatría está "en cierre técnico". Asimismo, explicaron que, durante todo este tiempo que dura el conflicto, se han publicitado los puestos vacantes en la unidad sin que hayan podido ser cubiertos, excepto dos, porque "nadie en España quiere trabajar en esta unidad" bajo su mando.

Diego Plaza, adjunto al servicio de Oncología del hospital, leyó un comunicado en el que los trabajadores mostraban su solidaridad con los profesionales de la UCI afectados, que habrían sufrido "un hostigamiento durante años. "Queremos mostrar también nuestra solidaridad con la gerencia del hospital, que siendo conscientes de la grave problemática, han adoptado todas las medidas que han estado a su alcance", afirmó.