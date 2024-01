El 2024 podría ser aún más caluroso que el 2023, según la OMM

Finalizado el año, el servicio meteorológico nacional del Reino Unido (la Met Office) y la Universidad de East Anglia Oriental han publicado los datos sobre la temperatura media mundial relativos al año 2023. Según estos, el pasado año fue el año más cálido desde que se tienen registros (1850). Ha sido incluso 0,17ºC más caluroso que 2016, el año más cálido hasta la fecha.

En concreto, la temperatura media de 2023 ha sido de 1,46ºC por encima del periodo preindustrial (1850-1900), siendo el el décimo año consecutivo en el que se sobrepasa en 1ºC la temperatura media respecto a dicho periodo. "Se confirma que ha sido el año más cálido en promedio en todo el mundo en 174 años de observación. 2023 también estableció una serie de récords mensuales, ya que las temperaturas medias globales mensuales se han mantenido en niveles récord desde junio y las temperaturas de la superficie del océano se han mantenido en niveles récord desde abril", ha indicado Colin Morice, investigador en la Met Office.

Por su parte, Adam Scaife, jefe de predicción de la Met Office, se mostró asombrado ante estos datos. "Es sorprendente que el récord de temperatura de 2023 haya superado tanto el récord anterior establecido en 2016 porque el efecto principal del actual El Niño se producirá en 2024".

