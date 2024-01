Situación caótica por la caída de la tensión eléctrica en la estación de tren de A Coruña

El Adif continúa buscando las causas de falta de suministro eléctrico en el centro de señalización de A Coruña. Una incidencia técnica que ha dejado la estación San Cristóbal sin tensión eléctrica durante horas y ha provocado un caos entre los pasajeros que tenían previsto viajar esta mañana.

La avería se producía poco antes de las ocho de la mañana y afectó a todos los convoyes que debían llegar o salir de la ciudad herculina entre esa hora y las 11:00 horas. Ahora mismo hay habilitadas dos vías por las que se circula con reestricciones al ser operadas de forma manual.

Los atrasos se acumulan mientras que el administrador ferroviario sigue buscando el motivo de la avería. Desde Naturgy aseguran que la incidencia no se produjo ni en la red de dsitribución ni en la alimentación a la estación de A Coruña. Además, no descartan la posibilidad de que se trate de un problema en la instalación particular de la estación de tren.

Por su parte, el ADIF admite que desconoce de donde viene la avería y creen que el suministro eléctrico provocó el fallo del sistema de enclavamientos, que se encarga de gestionar señales, desvíos, cuñas y semibarreras en una estación de tren. Hasta que se produzca el restablecimiento total del suministro, el administrador ferrroviario optó por controlar el tráfico de manera manual apoyándose en generadores eléctricos externos.

La entidad dependiente del ministerio de Transportes asegura que el problema se debe a la falta de suministro, que depende de Unión Fenosa Distribución (UFD), del Grupo Naturgy.

Uxes

La antigua estación de Uxes está sirviendo de lanzadera. Situada a unos 8 kilómetros de A Coruña, por ella están pasando todos los trenes que tenían como destino la ciudad herculina. Los pasajeros afectados en la estación de San Cristóbal están viajando hasta allí en autobuses, puestos por Renfe, para poder continuar con su trayecto, y también a la inversa.

Sobre las 11:00 horas de la mañana, más de 30 autocares habían salido de Uxes hacia San Cristóbal. Algunos afectados contaban que "Llegaré tarde a trabajar, pero hoy tengo excusas", dijeron. En total fueron diez los trenes afectados que sufrieron retrasos en las estaciones del eje alántico provocando retrasos en cadena por toda Galicia.

La situación en la estación de Santiago fue complicada, pero menos caótica que la de A Coruña. Con los trenes con destino hacia esa ciudad parados en Compostela, desde Renfe explican que pusieron a disposición de los viajeros autobuses para realizar por carretera el recorrido desde Santiago hacia la ciudad herculina, pero con la dificultad de encontrar autocares en una jornada laboral, con transporte escolar.

En Ourense más de un centenar de personas que tenían billete para el tren de las 9:55 horas, con destino a Santiago y A Coruña, esperaban en la estación, sin que ni siquiera se hubiera abierto el control de acceso. En principio sí estaba previsto que saliera en hora el regional a Vigo, cuya línea no está afectada, pero que podría sufrir retrasos por el colapso derivado de la avería.

En los andenes de la estación de Pontevedra decenas de personas se agrupaban frente a las pantallas de información con sus billetes en la mano. El tren que tenía que pasar con destino Vigo a las 10.11 todavía no había salido de A Coruña cuando eran ya las nueve menos cinco.

Vigo y Vilagarcía

La avería eléctrica afectó también en Vilagarcía, donde a las 9:30 horas se anunciaba en los paneles de la estación el retraso de tres convoyes entre Vigo y A Coruña. No consta que se hayan habilitado autobuses para darle una alternativa a los pasajeros afectados.

En la estación de Vigo la situación a las 10.40 horas era de parálisis. Había unos 500 pasajeros esperando para superar el arco de seguridad de equipajes y validación de billetes. Los trenes de Guixar sí salieron a primera hora.