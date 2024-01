Rueda apela al "voto útil" al PP en las elecciones de Galicia frente a un Vox que no tendrá representación

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha apelado a los ciudadanos al "voto útil" al PP en las elecciones gallegas frente a un Vox que "no tendrá representación" si decide finalmente presentarse a los comicios, mientras que ha asegurado que no se va a "relajar en absoluto" frente a las encuestas que le auguran que ganará con mayoría absoluta.

Durante un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, el presidente gallego ha afirmado "con bastante seguridad" y "con todo el respeto del mundo" que los de Santiago Abascal no conseguirían ningún escaño en el Parlamento de Galicia si deciden acudir a los comicios del próximo 18 de febrero.

"Me atrevo a decir a día de hoy, con bastante seguridad, que si (Vox) se presentase no tendría representación. Y por lo tanto hizo una llamada también al voto útil incidiendo en que "cada uno es muy libre" de hacer lo que considera y que su objetivo es "ir a por la mayoría absoluta", dijo.

En unos muy pocos días, según Rueda, "se va a aclarar bastante" el panorama respecto a las posibles candidaturas en Galicia, y a partir de ahí "a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga", espetó.

Cuestionado sobre si una victoria suya por mayoría absoluta puede marcar la relación entre PP y Vox, el presidente de la Xunta ha recalcado que después de cada elección se analizan los resultados y se sacan consecuencias. Al respecto, opinó que "evidentemente, si un partido se presenta a las elecciones y no obtiene representación, está explicitando a ojos de todo el mundo" su debilidad electoral como mínimo.

Encuestas

Rueda también se ha manifestado sobre por las últimas encuestas que mantienen en el PP gallego la mayoría absoluta, aunque con escaso margen, expresando que su posición respecto a estos datos es "cero confianza y movilización" porque dice estar seguro de que a nadie más que a Pedro Sánchez, entre otros, le encantaría el PP se relajase y no trabajarán pensando que está todo ganado.

En lo que respecta a los debates, Rueda no ha indicado en cuantos ni en cuales va a participar, porque no cree que sean un elemento fundamental de la campaña. "Son importantes pero hay a los que quieran hacer girar toda la campaña sobre si hay debates o no", ha reprochado.

Pero ha aclarado que debates habrá, "sin ninguna duda", y desde su formación intentarán ser "lo más racionales y objetivos posibles" pese a la locura que hay en otras formaciones, después de que desde el PSOE le hayan pedido seis debates y desde las formaciones minoritarias hayan hecho un llamamiento para no olvidarse de ellos durante la organización de estos encuentro.