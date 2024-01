Era Rural: la red que impulsa más de 500 emprendedores y negocios en el medio rural

El medio rural despierta interés. Y no solo para pasar un fin de semana o unas vacaciones para disfrutar del entorno natural y alejarse del bullicio por unos días. En los últimos años, está atrayendo a nuevos pobladores que buscan una opción para vivir como realmente quieren y sin tener que renunciar a una trayectoria profesional. No son los únicos. También muchas personas que han nacido en pueblos, o bien regresan al lugar de sus padres o abuelos, no quieren abandonarlos por lo que piensan en opciones profesionales que puedan llevar a cabo en su localidad natal. Son espacios igualmente idóneos para los más aventureros.

Y, emprender en algunas ocasiones, se convierte en el camino elegido, que puede ser más fácil de recorrer con Era Rural. Esta web y app ha sido la elegida ya por más de 500 proyectos empresariales para dar sus pasos en el medio rural. "Nació hace tres años y sigue funcionando de forma efectiva", afirma Hugo Fraga, CEO de Hyaliacom, a elEconomista

La aplicación, solo es para Aragón, incluye diferentes funciones que, en este 2024, se van a ver ampliadas con la incorporación de más herramientas para vender a través de esta plataforma web y que todo el proceso sea más sencillo. Una prestación que, además, se apoya en un mapa interactivo para conocer los proyectos empresariales que hay en una misma zona.

Estas funcionalidades se suman a las ya existentes en Era Rural, que funciona como una red social privada en la que los emprendedores están en contacto y hablan entre ellos con el fin de generar sinergias, además de poder ayudarse para solucionar dudas del día a día como, por ejemplo, cómo se hace la declaración trimestral del IVA, cómo hacer una factura… "Se ayudan entre sí. Si no sabemos que hay más gente, nos encontramos muy solos". Además, se ofrece asesoramiento.

Era Rural permite establecer ese contacto –se dispone de chat privado-, además de visibilizar los diferentes proyectos emprendedores tanto en su web como en la app al disponer de un espacio propio para darse a conocer y contactar con otras iniciativas.

Además, se imparten formaciones útiles, gratuitas y personalizadas en diferentes áreas relacionadas con el emprendimiento y de las distintas áreas de actividad.

Era Rural igualmente abre la puerta a que los emprendedores opten a otras formas de obtener recursos financieros como, por ejemplo, la financiación colectiva. También se proporciona información sobre ayudas económicas y becas.

Entre los negocios que ya figuran en Era Rural están, por ejemplo, empresas relacionadas con la producción de cerezas, actividades artísticas como la de mago, apicultores, agencias de comunicación y marketing… "Hay todo lo que se puede montar en el medio rural, que es todo".

Aunque Era Rural nació hace tres años en la Ribera Baja del Ebro, en Aragón, sus promotores tienen más de diez años de experiencia, ya que se impulsó en el marco del proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales (formado por 13 grupos de desarrollo rural), con una trayectoria de 10 años de trabajo en impulsar el emprendimiento en el entorno rural aragonés. En su desarrollo se cuenta con la participación de más entidades como la empresa Hyliacom, para la parte tecnológica, y la Fundación EDP, aparte de aportaciones como los fondos FEADER de la Unión Europea, entre otros apoyos de Era Rural que permite a su vez estar al día de todo lo que sucede en cuanto a emprendimiento en el medio rural.