Tecnología para recuperar la vecindad de los pueblos para disponer de servicios y movilidad interurbana

Vivir en un pueblo o en el medio rural no siempre es fácil, sobre todo, conforme se van cumpliendo años. Los municipios, especialmente los más pequeños, pierden población y se ven afectados por la despoblación. No es el único problema. Muchas veces se tienen que enfrentar a la falta de comunicaciones y no solo por Internet, sino también de transporte para desplazarse a otros lugares para ir al médico o hacer la compra ante la pérdida de servicios en algunas localidades como es el caso de las tiendas de ultramarinos.

La llegada de nuevos pobladores, en ocasiones, no resuelve esta situación. La mayoría proceden de ciudades, reproduciendo el esquema de vida de las capitales basado en vivir de puertas adentro.

Esta situación se quiere cambiar con la ayuda de la tecnología. La empresa Hyliacom está inmersa en el proyecto De Pueblo con el que se pretende abordar el problema de la movilidad en los entornos rurales de forma sostenible, además de recuperar esa convivencia que ha caracterizado siempre a los pueblos.

"El proyecto surge de ver la necesidad en las zonas rurales que se quedan sin población, sin gente, sin tiendas de ultramarinos… Así surgió la idea de encontrar una solución tecnológica de manera que los habitantes pudieran disponer de servicios en el pueblo", afirma Hugo Fraga, director de Hyliacom, a elEconomista

Una necesidad que se vio acrecentada con la covid-19, viéndose especialmente afectadas las personas mayores. "La gente joven que retorna a los pueblos no tiende a hacer la vida tan de pueblo, hay menos contacto" con los habitantes.

De este modo, surgió la idea de una aplicación "para recuperar lo que hacían nuestros abuelos de ir a una localidad más cercana y desplazarse con alguien más, traer algo que necesite un vecino… Se puede ayudar a las personas que no tienen esa capacidad. Es aprovechar los desplazamientos que se hacen en el medio rural y que los vecinos puedan tener servicios".

La solución también será útil para los nuevos pobladores y gente joven al faciltiar la integración y la convivencia

Por ejemplo, se pretende recuperar la convivencia y hábitos que eran muy habituales en los pueblos y que en numerosas ocasiones han quedado plasmados en frases como: "voy contigo a recados al pueblo de al lado"; "ya que bajas, me traes de la farmacia", o "para en el taller para recoger mi pieza", entre otras muchas.

Esto facilitará a su vez "ser más eficientes" y ganar en sostenibilidad porque, por ejemplo, cada viaje servirá para más de un propósito al llevarse a cabo los objetivos de tres o cuatro personas. Además, permitirá que las personas mayores o con dificultades para conducir dispongan de servicios.

La herramienta tecnológica igualmente será útil para los nuevos pobladores o personas que retornan al medio rural, puesto que se "mejorará su vida y la de los demás", al lograrse una mayor integración y facilitar la convivencia.

La solución tecnológica se está diseñando en la actualidad para dar respuesta a estas y otras necesidades de forma cómoda para que cualquier persona, incluidas las más mayores, puedan hacer uso de esta herramienta.

La aplicación se probará en zonas despobladas de Aragón, La Rioja y Galicia, aunque se quiere extender a otras zonas de España

El proyecto, para el que se cuenta con el apoyo de una asociación aragonesa, está todavía en fase de desarrollo. Hasta mediados de febrero, aproximadamente, se estudiarán las diferentes necesidades para, posteriormente, disponer de un documento con todos los requisitos a desarrollar. La previsión es que en septiembre u octubre se vuelva a las zonas rurales seleccionadas de Aragón con un prototipo para probar con el fin de lanzar la aplicación a finales de 2024 o principios de 2025. En este período se llevarán a cabo procesos participativos para detectar y analizar posibles cambios. De momento, el prototipo solo estará disponible en Android aunque, una vez finalizada la solución, habrá versiones en este sistema operativo y en iOS.

El proyecto no solo se llevará a cabo en Aragón. Está previsto que también se desarrolle en zonas despobladas de La Rioja y Galicia para que los procesos participativos puedan ser controlados, aunque el objetivo es adaptarla a otros territorios a nivel nacional. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación EDP en el marco del programa EDP Energía Solidaria 2023 para hacer una sociedad más inclusiva.