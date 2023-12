La DPZ doblará las inversiones en carreteras en 2024

El Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado este miércoles el presupuesto de la institución para 2024, que es el más alto de la historia, con 198,7 millones de euros, y que incluye 50 millones para el PLUS, 8 millones para un plan Agenda 2030 y duplica la inversión en carreteras. Las cuentas han salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno --PSOE, En Común-IU y CHA--, mientras que PP y VOX se han opuesto.

La sesión ha estado empañada por el contencioso-administrativo presentado este martes por el PP para que se suspendiera el pleno por falta de tiempo para estudiar las cuentas, pero la institución ha recibido una diligencia que autorizaba a su celebración, ha informado el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.

La vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, ha defendido que el presupuesto contiene muchas partidas para hacer "mucho más fácil" la gestión de los alcaldes de la provincia.

Ha explicado que se duplica la inversión en la mejora de las carreteras provinciales, que pasa de 6 a 12 millones de euros dentro de un plan a ocho años, dotado con 80 millones, para actuar en un total de 500 kilómetros.

En materia medioambiental, ha destacado el Plan Agenda 2030 para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el servicio Ecoprovincia, además de que la DPZ se va a hacer cargo del impuesto estatal de gestión de residuos en vertedero, por lo que los ayuntamientos no tendrán que repercutirlo a sus vecinos.

A ello ha sumado la intención de sumar dos nuevos servicios para los municipios: el del ciclo del agua y el del alumbrado público, que se prestarán de manera centralizada para todos los ayuntamientos que se adhieran voluntariamente. De momento, cuentan con una partida de 400.000 euros para los primeros estudios.

Ladrero ha resaltado también que se triplican las partidas de igualdad o que la DPZ es la única entre las grandes instituciones aragonesas que cumple con el objetivo de la ONU de destinar el 0,7% del presupuesto a cooperación internacional al consignar 1.230.000 euros a esta cuestión. Además, las cuentas refuerzan las partidas de memoria democrática para contrarrestar los "recortes" del Gobierno autonómico de PP y VOX.

Un PP "herido" por no gobernar la DPZ

Sobre el recurso del PP, lo ha achacado al "orgullo herido de no gobernar esta institución provincial", lo que está provocando una reacción "bastante virulenta". "Ya vemos lo que está ocurriendo con los ataques en las sedes, las manifestaciones, las oposiciones a todo", ha añadido.

Ladrero ha acusado también a los diputados provinciales del PP de aliarse con la ciudad de Zaragoza, que mantiene "un discurso antimunicipalista".

En cuanto al procedimiento utilizado para aprobar las cuentas, ha recalcado que su objetivo era convocar un pleno "cuanto antes sea posible" para que el presupuesto esté operativo en el año 2024. "Si no, lo sufrirán los municipios de la provincia", ha remachado la vicepresidenta de la institución, quien ha recordado que el PP también hizo lo propio cuando gobernó.

Ha recordado también que, el pasado 9 de noviembre, instó al Grupo Popular a hacer propuestas y que la respuesta ha sido "un auténtico vacío" y "el contencioso por respuesta", lo cual "deslegitima su actitud porque aquí están para servir a los ciudadanos, para servir a sus pueblos y servir a sus alcaldías".

Una partida de un millón de euros para luchar contra la soledad no deseada, otro millón para reforzar el arreglo de caminos con la empresa Tragsa, 500.000 euros para apoyar a jóvenes emprendedores o 4 millones para los barrios rurales de la capital son otras de las cuestiones que recoge el presupuesto.

El PP insiste en el caso del exalcalde de Magallón

En ausencia de la portavoz titular, María del Carmen Lázaro, por motivos personales, el portavoz adjunto del PP en la DPZ, Pablo Blanquet, ha calificado el presupuesto de "cortina de humo" para esconder "el escándalo que está tapando en Magallón".

"No vamos a permitir que importe a la provincia de Zaragoza el 'sanchismo' y la utilización que el PSOE hace de las instituciones", ha agregado, dirigiéndose de nuevo al presidente.

Ha asegurado también que han visto "conculcados" sus derechos de participación política y "menoscabada" su tarea de oposición al dejarles sólo 19 horas para estudiar el proyecto de presupuesto hasta la primera comisión extraordinaria.

En palabras de Blanquet, es una presupuesto "de izquierdas" que "deja al margen a todos los demás" y al 80% de la población de la provincia que está gobernada por alcaldes que "no son de izquierdas".

Por último, se ha detenido especialmente en los 976.000 euros dedicados a publicidad institucional, que "van a ser insuficientes para lavar su imagen" o de las partidas de igualdad, que, en su opinión, son para "tapar" con dinero comportamientos como los del exalcalde de Magallón.

Sánchez quero: "no tengo miedo de nada"

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha respondido a estas acusaciones y ha afeado a los 'populares' que insistan en cuestiones que no afectan a la institución. "No tengo miedo de nada ni tengo que ocultar nada de nada", ha dejado claro, en referencia a la polémica en torno al exalcalde de Magallón, Víctor Chueca.

En ese sentido, ha recalcado que él no es el que puso a Chueca en su cargo, sino que "lo han puesto y lo han quitado los vecinos con sus votos". "Dejemos a la Justicia que trabaje", ha añadido.

Asimismo, ha acusado al portavoz del PP de traer "las malas formas" y "las malas artes" de Azcón cuando estaba en la oposición del Ayuntamiento de Zaragoza, con "descalificaciones personales" y "frentismo político".

Por último, ha subrayado que los alcaldes de la provincia, incluidos los del PP, están "contentos" y que luego "sacan pecho" de lo que consiguen de la DPZ.

El portavoz del PSOE, Francisco Compés, ha lamentado el lenguaje "insultante", "viperino" y "excesivo" del representante 'popular'. "Sea serio de una puñetera vez, por favor", ha reclamado, después de recordar que el exalcalde de Magallón tiene en su haber una "numerosísima y abundante gestión" antes de haber sido apartado por su partido y que el PP en su momento defendió al alcalde de Ponferrada, acusado de agresión sexual.

Ha achacado esta actitud del PP a la "frustración" de Alberto Núñez Feijóo por no alcanzar el Gobierno de España, mientras que su compañera de filas Teresa Ladrero ha considerado que Blanquet ha interpretado un "gran papelón" en el que "no está cómodo", "quizás para promocionar en el partido". "No representan ni a sus propios alcaldes", ha concluido.

Intervenciones del resto de grupos

En representación del grupo provincial de VOX, el diputado Carlos Rodrigo ha declarado que es "imposible" apoyar un presupuesto, que sí que recoge partidas con las que están de acuerdo, pero que incluye otras para competencias impropias como eventos en municipios, deporte, violencia de género, igualdad, memoria democrática, la lengua aragonesa o la Agenda 2030.

Por En Común-IU, Rubén Estévez ha reconocido que no están de acuerdo con todas las partidas, como la de fomentar el "maltrato animal" en la plaza de toros de Zaragoza, pero que este es "el mejor presupuesto que se podía hacer" y ha aplaudido especialmente la apuesta por la autonomía local y por la memoria democrática para "recupera la dignidad de las personas asesinadas por el fascismo".

Desde CHA, José Manuel Latorre ha contrapuesto las cuentas de la DPZ, única gran institución en la comunidad gobernada por partidos progresistas, con los discursos "grandilocuentes" pero que "desmantelan" partidas fundamentales que ejercen PP y VOX con el apoyo de PAR y Teruel Existe en otras administraciones. Así, ha afirmado que están "orgullosos" del presupuesto y que todas las partidas son de los tres grupos de gobierno.