Galicia sigue a la espera de la gestión de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha informado de que la Xunta remitió el pasado mes de noviembre una carta a la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para recordarle que sigue pendiente la transferencia a Galicia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La titular de Política Social en respuesta a una interpelación formulada por la diputada del BNG Olalla Rodil durante el pleno de la Cámara, quien ha preguntado a la Xunta cuándo va a modificar la normativa para hacer compatible la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) con otras prestaciones.

En su respuesta, Fabiola García ha recordado que el anterior ministro, José Luis Escrivá, se comprometió a hacer efectivo este traspaso en enero del año 2022, pero que sigue sin ejecutarse. Por ello, ha pedido a la nueva titular de la cartera que retome esta cuestión.

También ha criticado las trabas que se encuentran los potenciales beneficiarios de esta prestación estatal para acceder a ella por culpa de las "improvisaciones" del Ejecutivo estatal. Así, ha sostenido que en estos tres años de vigencia del IMV, el ministerio realizó hasta 11 modificaciones de la normativa que lo regula y que miles de personas tuvieron que devolver pagos indebidos porque el Ejecutivo estatal no actualiza a tiempo las cuantías que deben percibir.

La conselleira ha dicho que ante la inseguridad generada en torno al IMV, los gallegos en situación de vulnerabilidad optan por mantenerse en la Risga. En ese sentido, ha lamentado que el Gobierno central renunciase a la experiencia de las comunidades para gestionar el IMV, lo que, según ha apuntado, motiva la escasa cobertura y la baja ejecución presupuestaria de esta prestación pública constatada por la Autoridad Pública Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Asimismo, ha criticado que el ministerio le diga que no a esta transferencia para Galicia, cuando sí que la concedió a otras regiones como el País Vasco, Navarra y, próximamente, "todo apunta que también a Cataluña", dijo.

Reforma ley Inclusión

Fabiola García ha señalado que la falta de avances en la gestión del IMV está condicionando la reforma de la Ley de Inclusión Social de Galicia, en la que, conforme ha indicado, la Xunta lleva tiempo trabajando en coordinación con las entidades sociales.

Al respecto, ha indicado que la prioridad del Gobierno gallego es dar seguridad jurídica y asistencial a los gallegos más vulnerables, por lo que, conforme ha apuntado, en estos momentos no es posible avanzar en la reformulación de la Risga, que sigue siendo necesaria para atender a todas aquellas personas que no pueden transitar al IMV. También ha lamentado que, a día de hoy, no se pueda saber si en la modificación de la Ley de Inclusión Social de Galicia hay que incluir o no la gestión del IMV.