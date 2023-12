Cómo pedir el certificado digital para una persona con discapacidad

Obtener un certificado digital es una necesidad muy común, útil e incluso imprescindible para realizar ciertos trámites con la administración, como por ejemplo presentar cada año la Declaración de la Renta. Sirve para identificarse de forma telemática en las operaciones que antes requerían acudir a una ventanilla y que ahora pueden llevarse a cabo desde casa con un ordenador. Por eso, ayuda a no tener que desplazarse y resulta doblemente útil para las personas con discapacidad a la hora de solicitar una tarjeta acreditativa, demandar ayudas económicas o gestionar asuntos con el servicio de empleo.

Sin embargo, para algunas personas con discapacidad, el trámite puede suponer algunos problemas, como el hecho de tener que desplazarse a una oficina para acreditar la identidad. Si se lleva a cabo de manera telemática, la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de la Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) tiene algunas carencias en cuanto a accesibilidad.

Para obtener un certificado digital a través de la web de la FNMT, es necesario seguir una serie de pasos. Para empezar hay que descargar un programa llamado Configurador FNMT-RCM en el ordenador, y además hacer la solicitud con el número de DNI, apellido y correo electrónico. Actualmente también es posible hacerlo con una aplicación móvil, sin necesidad de un ordenador portátil o de sobremesa.

Una vez hecha esta solicitud, el paso siguiente es acreditar la identidad en una oficina del registro. Hasta hace relativamente poco, era necesario desplazarse físicamente a una de estas oficinas en las que una persona acredita la identidad y así poder continuar con los siguientes pasos para descargar e instalar el certificado digital.

Actualmente ya no es necesario desplazarse físicamente a las oficinas, en las que además hay que solicitar cita previa. Es posible hacer este trámite a distancia a través del servicio de vídeo identificación y también mediante el DNI electrónico.

La organización Plena Inclusión Extremadura elaboró una guía en lectura fácil en 2021 en la que también explicaba paso a paso cómo conseguir sacar un certificado digital en la página web de la FNMT. Además, en 2023 se estrenó un servicio de identificación con vídeo. El proceso no es inmediato y tampoco es gratuito: cuesta 2,99 euros más impuestos y tardan en responder un máximo de dos días.

El proceso consiste en seguir una serie de pasos a través de la página o la aplicación móvil de la FNMT y hacer un selfie y una foto al DNI, para que puedan hacer la comprobación biométrica de ambos y así verificar la identidad.

No es la única forma de sacar el certificado digital a distancia. La otra es mediante el DNI electrónico y un dispositivo móvil que tenga tecnología NFC, que se usa por ejemplo, para hacer pagos con tarjeta desde el móvil. En este caso también es necesario instalar una aplicación móvil y seguir los pasos descritos.

Posibles rechazos de la FNMT

En el apartado de dudas de la web de la FNMT se responde a qué ocurre si la persona registradora tiene dudas de que la persona solicitante del certificado pueda estar incapacitada legalmente y que por tanto haya riesgo de que el certificado sea usado por otra persona, algo que podría ser perjudicial para el dueño del certificado.

En concreto, la FNMT explica que la persona registradora no puede negar la expedición a una persona mayor de edad o joven emancipado por meras sospechas o probabilidades; en el caso de que la persona solicitante no está en plenitud de sus facultades, puede pedir que aporte certificación del registro civil que demuestre si se encuentra en alguno de los supuestos de incapacitación sujeta a inscripción; si en el certificado del registro aparece inscripción de incapacitación judicial, no se expide el certificado; si en el certificado del registro no consta esta incapacitación, pero se mantuviera la sospecha en el momento de solicitud, le pueden hacer preguntas básicas sobre los usos a realizar con el certificado y si las respuestas resultan incoherentes, puede poner en conocimiento de las autoridades el motivo para denegar el certificado.

En la web se incluye un ejemplo hipotético de que se quiera solicitar un certificado para una tercera persona aportando un poder notarial, que les da poderes de representación. La postura de la FNMT es la de no expedir certificados de representación por el riesgo legal de un uso fraudulento que se pueda hacer de dicha representación o del certificado por la persona autorizada (si el representado ha fallecido, ha revocado el poder…).

En esos casos, según dicen, el solicitante y el futuro suscriptor deben hacer la solicitud mediante legitimación de firma (firma realizada ante notario).

Limitaciones de accesibilidad

Según explican en el apartado de accesibilidad de la web, la Fábrica de Moneda se ha comprometido a hacer accesible su web de acuerdo al Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público.

Dicen que la web es "parcialmente conforme" al decreto debido a aspectos como que existen imágenes con texto alternativo incorrecto o confuso, hay códigos CAPTCHA, que impiden la accesibilidad, existen mensajes poco descriptivos y faltas de sugerencias en los formularios, existen campos obligatorios en los que no se informa al usuario de ello, como el DNI y existen PDF que, aunque se hayan creado accesible, han perdido esta condición después del proceso de firma electrónica.

En este apartado de la página también se incluyen unos datos de contacto para realizar comunicaciones relacionadas con la accesibilidad para comunicar posibles mejoras o incumplimientos. También existe un procedimiento formal de solicitud de información accesible y quejas a través de la web del Ministerio de Hacienda y un procedimiento de reclamación en caso de no estar de acuerdo con esta decisión.

En este apartado se indica que la web cumple los requisitos de la norma UNE-EN 301549:2022, la norma técnica de requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC. Si hay alguna consulta de atención a los usuarios es posible consultar aquí las direcciones de correo o los formularios de contacto o ir al apartado de dudas frecuentes, donde se responden muchas dudas técnicas sobre el certificado digital y otros conceptos.