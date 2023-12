Las razones de la jueza para dejar en libertad al único sospechoso de la muerte de Esther López

A media mañana de este viernes se conocía la noticia de que la jueza que instruye el caso de la muerte de Esther López ha dejado en libertad con medidas al único sospechoso del crimen, su amigo Óscar Sanz, quien presuntamente atropelló a la joven de Traspinedo (Valladolid) tras una discusión de origen desconocido. Pero, ¿qué explicaciones ha dado la instructora Soledad Ortega para justificar su no entrada en prisión?

En su auto, Ortega le impone la obligatoriedad de acudir a los juzgados todos los lunes para firmar en las dependencias de la Guardia Civil más cercanas a su domicilio y la prohibición de salida de territorio nacional, con retirada del pasaporte o prohibición de expedición de uno nuevo, sin que se estime necesario la adopción de una fianza por un mínimo importe que carece de efecto disuasorio.

Según declara la jueza, "a la vista de lo actuado hasta este momento se considera que no concurren los requisitos previstos en la LECR, y que por tanto no cabe acordar la prisión provisional comunicada y sin fianza del investigado". En este sentido, añade que hay otras medidas "menos gravosas para garantizar o asegurar su presencia en el acto del juicio oral", al tiempo que destaca que en este caso, la prisión provisional "no se contempla como un cumplimiento adelantado de la pena que en su día se le pudiera imponer al hoy investigado".

También explica la instructora que aunque hay bastantes motivos para creer "responsable criminalmente" del delito al investigado, "no podemos desconocer que en nuestro derecho penal la muerte por atropello se contempla de tres formas distintas, en atención al dolo con el que actúa el autor, estoes, como un homicidio doloso (artículo 138 y siguientes del Código Penal) como un homicidio por imprudencia grave (artículo 142.1 del Código Penal) y como un homicidio por imprudencia menos grave (artículo 142.2, del Código Penal) con la consiguiente repercusión en las penas recogidas en los tipos penales, que son menos graves en estos dos últimos casos".

No hay riesgo de fuga

Partiendo de esa premisa, la jueza agrega que con la prisión provisional se pretende asegurar la presencia del investigado en el acto del juicio oral, evitar la alteración de pruebas, evitar que el investigado atente contra los bienes jurídicos de la víctima y evitar que pueda cometer nuevos delitos.

"Es evidente que podemos descartar las tres últimas motivaciones, ya que la investigación policial está prácticamente concluida y por tanto el investigado no puede ocultar, alterar o destruir las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, no puede actuar contra otros bienes jurídicos de la víctima y es improbable que pueda cometer nuevos delitos, por lo que tan sólo tendría sentido acordar la prisión provisional para asegurar la presencia del investigado en el acto del juicio oral" detalla en el auto.

En este punto, la instructora entiende que no existen motivos para pensar que el investigado pretenda eludir la acción de la justicia ya que, "salvo en un primer momento en el que la investigación policial se dirigió igualmente contra otros dos sospechosos, ha sido el principal investigado con conocimiento de las diligencias de investigación que se estaban practicando, una vez alzado el secreto".

Por ello, aunque ha sido sometido "a una gran presión mediática, siempre ha comparecido a los llamamientos policiales y judiciales, ha colaborado en cuantas diligencias se han practicado sin oponer resistencia alguna, facilitado teléfono, correos, coche, llaves del mismo...etc".

Las claves del informe de la UCO

La segunda testifical del ahora único investigado, después de que se sobreseyeran las actuaciones contra los otros dos sospechosos, Ramón G. y Carlos Lucio G.D ('Carolo'), se produce tras recibir la juez a mediados de noviembre el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga el caso.

El informe, que está compuesto por un tomo de 429 páginas y otro de 545, sostiene como hipótesis principal que Esther López fue atropellada presuntamente por Óscar Sanz tras una discusión de origen desconocido. "El crimen se produjo fruto de un arrebato en caliente" detalla el documento.

La UCO reitera que la causa de la muerte de Esther López fue el atropello provocado por un turismo a velocidad media o baja -a unos 45 km/h- cuando la víctima se hallaba de espaldas. Asimismo, indica la confluencia de otros factores como la intoxicación etílica, el consumo de cocaína y la hipotermia, y que la mujer no murió en el acto sino que podía haber sobrevivido en caso de haber recibido cuidados paliativos, "con lo que pudo vulnerarse su derecho a la atención personal y asistencia sanitaria paliativa".

"En definitiva, Esther quedó como consecuencia del atropello sin posibilidades de defensa, desamparada a merced de su agresor, imposibilitada de obtener ayuda de terceras personas y sin capacidad real de oponerse", apunta el informe en el que se vincula en dicho atropello y posteriores hechos a la persona que aquella noche la llevaba en su vehículo, un Volkswagen T-Roc, tras haber pasado ambos la noche del 12 al 13 de enero de 2022 en compañía de distintos amigos en varios bares y bodegas de Traspinedo.

En el informe se hace referencia también a numerosas pruebas que atestiguan todas estas sospechas, pero destaca como elemento clave la geolocalización de los teléfonos móviles tanto de la víctima como del sospechoso.

Se desconoce el origen de la discusión

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil vendrían a avalar que la víctima se trasladó aquella noche en el turismo de él hasta la vivienda familiar del sospechoso en la Urbanización Parque El Romeral de Traspinedo y que, en un momento dado, sin poder explicar el motivo, ambos se enzarzaron en una discusión.

"Con los datos disponibles, el homicidio encajaría más bien en un arrebato producido en caliente, tras una discusión sobrevenida, no conociéndose exactamente el motivo, y sin poder determinar que pudiera ser como consecuencia de una negativa por parte de la víctima a mantener relaciones sexuales en ese momento. Así pues, se valora como altamente probable que surgiera un conflicto interpersonal que pudiera haber desencadenado un episodio violento", conjeturan los autores del informe, que apuntan primero a una posible agresión y a un posterior atropello.

La víctima presentaba además lesiones no explicables por el impacto del coche en el dorso de la mano, párpado derecho y cuello, por lo que el informe lo atribuye a una supuesta agresión por parte de Óscar. De hecho, los investigadores recuerdan que el propio investigado ya declaró que aquella noche se produjo entre ambos un desencuentro y que ella llegó a insultarle y que los dos habían consumido grandes cantidades de alcohol y cocaína.

En referencia al lugar donde se produjo el atropello y donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven, no coinciden, y la Guardia Civil sostiene que en el segundo se observa una "escenificación o teatralización". "Dicho escenario fue simulado y alterado por la acción humana, dado que las extremidades inferiores y superiores aparecieron alineadas respecto del tronco, en una disposición no habitual, y todavía es más llamativa la ubicación del bolso pegado al cuerpo, apoyado sobre su base, y la del teléfono móvil a sus pies, con la particularidad de que no se encontraron lofogramas latentes ni perfiles genéticos en su superficie, lo que induce a sospechar que el autor haya eliminado cualquier vestigio que pudiera incriminarle".

Restos biológicos en el maletero

El atestado también refleja el profundo conocimiento de la zona donde se encontró el cadáver por parte del investigado, quien ya hace unos años sufrió un accidente de tráfico cerca del punto kilométrico 0,800 de la carretera VP-2303, a la altura del polígono industrial de Tuduero, al salirse de la vía como consecuencia de los efectos del alcohol.

El hallazgo de restos biológicos de ella en el maletero del vehículo de Óscar vendría a avalar también la hipótesis del atropello en un escenario distinto y el posterior traslado del cuerpo, aún con vida, al lugar donde finalmente fue localizado.