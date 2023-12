Puigdemont advierte a Sánchez de las "consecuencias nunca agradables" si incumple las promesas

El que se planteaba como un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre las conclusiones de la presidencia rotatoria de España del Consejo de la UE se ha terminado convirtiendo en un debate en clave nacional. No es que sorprendiera a nadie pues hace tiempo que el ambiente se venía caldeando azuzado por la ley de amnistía y el cuestionamiento del Estado de derecho en España. Una ocasión que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont aprovechó, en calidad de eurodiputado, para advertir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el riesgo de incumplir su palabra.

"El problema de Europa nunca es de promesas. El problema es de cumplimiento de esas promesas. Porque del incumplimiento nace la desconfianza que puede poner en riesgo incluso un proyecto tan sólido como la UE", advirtió el líder independentista su amenaza en su intervención en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo.

El otro reclamo: que no pudiera expresarse en catalán. "Fíjese, hoy yo le hablo en su lengua materna pero no lo puedo hacer en la mía. Millones de europeos que tenemos el catalán como lengua materna no podemos ejercer derechos fundamentales en nuestra propia lengua porque esa Europa de las personas que usted debía defender durante su presidencia no nos incluye si hablamos en catalán. Nuestra libertad de expresión en esta cámara vale menos que la suya", añadió Puigdemont.

El reclamo del líder de Junts tiene de facto su traslación en el debate europeo. España, en calidad de presidencia española del Consejo de la UE, no ha sido capaz de conseguir la oficialidad del catalán, euskera y gallego en las instituciones comunitarias. La que fue una de las promesas a cambio de la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los diputados se ha visto frustrada. El último intento, esta misma semana en el Consejo se Asuntos Generales de la UE se zanjó en un debate sin votación, por no contar con la unanimidad necesaria.

"Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo, por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables", advirtió el líder independentista ante el incumplimiento de lo pactado con la formación catalana.

La respuesta de Sánchez a Puigdemont, en su intervención final, evidenció que los episodios de discordia en Cataluña "supusieron mucho dolor" y que el comisario de Justificia, Didier Reynders abogó por "retomar el diálogo entre Madrid y Barcelona".

"Está en nuestra mano lorgarlo", interpeló al líder independentista llamando a hacerlo por la "vía de la Constitución". En este sentido defendió que la ley de amnistía es un "paso importante" y que es "respaldada por la mayoría de nuestro Parlamento". Añadió, así, que la norma es "constitucional y que solo persigue un fin que es superar un conflicto y ayudar a sembrar concordia".

Tuvo otro encontronazo Sánchez, con el líder del Partido Popular europeo, Manfred Weber, advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que abriría una comisión de investigación sobre el Estado de Derecho en España.

El líder de los populares europeos criticó que Sánchez hubiera aceptado en sus pactos de Gobierno "la creación de comisiones especiales en el Congreso español para fiscalizar la actuación de los jueces", algo que juzgó "va en contra de la separación de poderes".

También sacó a colación que ayer mismo el Parlamento español aprobara su creación y afeó que la voz del líder independentista catalán, Carles Puigdemont, pusiera en el punto de mira a jueces individuales. "¿Van a estar a favor de una comisión así", pregunto de forma retórica el alemán para advertir a Sánchez de que si esto se aprueba "tengan por seguro que hará falta una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para estudiar lo que está pasando en España?"

Al cierre de la sesión plenaria, el presidente del Gobierno defendió que España es una de las "democracias más plenas del mundo" y tiene un "Estado derecho pleno". Ha cargado contra los populares, al señalar "un caso claro de lawfare" en relación al "secuestro" de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y le ha demandado que rompa el "idilio" con la ultraderecha".