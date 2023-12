Victoria judicial de CC.OO. en su guerra con el consejero de Empleo de Castilla y León, de Vox

El sindicato CCOO se apunta una importante victoria judicial en su guerra con Mariano Veganzone, el consejero de Empleo de Castilla y León que pertenece a VOX. El TSJ ha anulado , de Vox ha declarado

nulo de pleno derecho el Decreto por el que se estableció el calendario de fiestas laborales de este año en el ámbito de la Comunidad.

La sentencia del TSJCyL considera "evidente" que la Administración demandada "no ha consultado efectivamente al Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León la propuesta de calendario laboral de 2023 que definitivamente ha aprobado y ha ignorado el diálogo social y la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones sindicales y empresariales". La principal causa de la impugnación judicial fue el traslado de fiesta regional del 23 de abril, Día de Villalar, al 25 de julio, Día de Santiago.

Además, señala que la Memoria del proyecto "no exponen las razones que justifican la opción de calendario laboral que se aprueba y por qué no se acepta la opción unánimemente aprobada y sí en cambio la que menos gusta a todos los que representan los intereses directamente afectados por la norma".

Por otro lado, el TSJCyL apunta que "falta también en la Memoria del proyecto de Decreto la justificación de por qué se suprime el traslado al lunes posterior a la fiesta de la Comunidad de Castilla y León, día 23 de abril, en favor de la fiesta de 25 de julio". La sentencia condena en costas a la parte demandada.

CCOO en Castilla y León se ha felicitado por la sentencia del Tribunal Superior que, según la organización sindical, "vapulea" al consejero de Empleo e Industria, Mariano Veganzones.

La sentencia considera que la decisión de la Junta de suprimir el 23 de abril como festivo autonómico, (Día de la Comunidad), por el 25 de julio, (Día de Santiago Apóstol), fue "una decisión discrecional no

justificada" y "no responde a los fines de interés público".

Por tanto, a juicio del secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Fraile, tal y como expone a través de un comunicado, es "una decisión caprichosa y, por ello, contraria a Derecho como estima la propia sentencia".

El fallo del TSJ de Castilla y León "desmonta, sin dejar ningún tipo de resquicio, con diversos argumentos, la decisión de Mariano Veganzones de imponer el calendario de 2023".

"No fuimos nosotros"

Mientras, el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha negado, en declaraciones a Europa Press, que fuera su partido el que propusiera "quitar la fiesta de Villalar".

Si bien Veganzones ha admitido que el calendario fue "fruto del consenso del Gobierno", ha reiterado que no fue Vox quien propuso quitar el 23 de abril, día de Villalar. "Nosotros proponíamos modificar el 2

de enero, no el día 23 de abril, y mantener el 25 de julio, día de Santiago", ha mantenido.

Por último, no ha compartido los argumentos que el Alto Tribunal ha dado para declarar nulo el calendario y no descarta recurrir la sentencia, que no es firme. "No estamos de acuerdo en los argumentos.

Como digo, nosotros tampoco fuimos quienes propusimos ese cambio. Respetamos la decisión judicial y si se decide recurrir por parte de la asesoría jurídica, pues se darán los argumentos pertinentes", ha

concluido.