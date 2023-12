¿Habrá giro en el crimen de Esther López? El principal sospechoso, Óscar Sanz, prestará declaración este viernes

Este viernes 15 de diciembre será un día clave en el caso del crimen de Esther López, la joven de Traspinedo que fue atropellada presuntamente por su amigo Óscar Sanz después de una discusión. Sanz, que es el único y principal sospechoso del suceso, está llamado a declarar por la jueza que instruye el caso este viernes después de que hace unas semanas se publicara el informe definitivo de la Guardia Civil, que lo señala como autor del atropello tras un "arrebato en caliente".

Se trata de la segunda vez que el hombre de 40 años de edad preste declaración, tras la primera testifical celebrada el 25 de abril del año pasado, en la que rechazó cualquier implicación en los hechos. Se espera que este viernes arroje más información sobre lo que ocurrió la fatídica noche del 13 de enero de 2022, día en el que se perdió la pista de la joven de 33 años, cuyo cuerpo sin vida apareció 23 días después en una cuneta de la N-122.

Hace casi un mes se entregó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid el atestado final de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid, un documento clave para esclarecer lo que sucedió realmente la noche del crimen.

El informe, que está compuesto por un tomo de 429 páginas y otro de 545, sostiene como hipótesis principal que Esther López fue atropellada presuntamente por Óscar Sanz tras una discusión de origen desconocido. "El crimen se produjo fruto de un arrebato en caliente" detalla el documento.

¿Cómo fueron los hechos?

La UCO reitera que la causa de la muerte de Esther López fue el atropello provocado por un turismo a velocidad media o baja -a unos 45 km/h- cuando la víctima se hallaba de espaldas. Asimismo, indica la confluencia de otros factores como la intoxicación etílica, el consumo de cocaína y la hipotermia, y que la mujer no murió en el acto sino que podía haber sobrevivido en caso de haber recibido cuidados paliativos, "con lo que pudo vulnerarse su derecho a la atención personal y asistencia sanitaria paliativa".

"En definitiva, Esther quedó como consecuencia del atropello sin posibilidades de defensa, desamparada a merced de su agresor, imposibilitada de obtener ayuda de terceras personas y sin capacidad real de oponerse", apunta el informe en el que se vincula en dicho atropello y posteriores hechos a la persona que aquella noche la llevaba en su vehículo, un Volkswagen T-Roc, tras haber pasado ambos la noche del 12 al 13 de enero de 2022 en compañía de distintos amigos en varios bares y bodegas de Traspinedo.

En el informe se hace referencia también a numerosas pruebas que atestiguan todas estas sospechas, pero destaca como elemento clave la geolocalización de los teléfonos móviles tanto de la víctima como del sospechoso.

Se desconoce el origen de la discusión

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil vendrían a avalar que la víctima se trasladó aquella noche en el turismo de él hasta la vivienda familiar del sospechoso en la Urbanización Parque El Romeral de Traspinedo y que, en un momento dado, sin poder explicar el motivo, ambos se enzarzaron en una discusión.

"Con los datos disponibles, el homicidio encajaría más bien en un arrebato producido en caliente, tras una discusión sobrevenida, no conociéndose exactamente el motivo, y sin poder determinar que pudiera ser como consecuencia de una negativa por parte de la víctima a mantener relaciones sexuales en ese momento. Así pues, se valora como altamente probable que surgiera un conflicto interpersonal que pudiera haber desencadenado un episodio violento", conjeturan los autores del informe, que apuntan primero a una posible agresión y a un posterior atropello.

La víctima presentaba además lesiones no explicables por el impacto del coche en el dorso de la mano, párpado derecho y cuello, por lo que el informe lo atribuye a una supuesta agresión por parte de Óscar. De hecho, los investigadores recuerdan que el propio investigado ya declaró que aquella noche se produjo entre ambos un desencuentro y que ella llegó a insultarle y que los dos habían consumido grandes cantidades de alcohol y cocaína.

En referencia al lugar donde se produjo el atropello y donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven, no coinciden, y la Guardia Civil sostiene que en el segundo se observa una "escenificación o teatralización". "Dicho escenario fue simulado y alterado por la acción humana, dado que las extremidades inferiores y superiores aparecieron alineadas respecto del tronco, en una disposición no habitual, y todavía es más llamativa la ubicación del bolso pegado al cuerpo, apoyado sobre su base, y la del teléfono móvil a sus pies, con la particularidad de que no se encontraron lofogramas latentes ni perfiles genéticos en su superficie, lo que induce a sospechar que el autor haya eliminado cualquier vestigio que pudiera incriminarle".

Restos biológicos en el maletero

El atestado también refleja el profundo conocimiento de la zona donde se encontró el cadáver por parte del investigado, quien ya hace unos años sufrió un accidente de tráfico cerca del punto kilométrico 0,800 de la carretera VP-2303, a la altura del polígono industrial de Tuduero, al salirse de la vía como consecuencia de los efectos del alcohol.

El hallazgo de restos biológicos de ella en el maletero del vehículo de Óscar vendría a avalar también la hipótesis del atropello en un escenario distinto y el posterior traslado del cuerpo, aún con vida, al lugar donde finalmente fue localizado.

Un día marcado en el calendario

Este viernes, el principal sospechoso tendrá que sentarse ante la jueza y explicar todas las contradicciones que su declaración presenta con respecto a los puntos principales del informe final de la UCO. Entre otras cuestiones, deberá aclarar dónde se encontraba en el momento de la desaparición de Esther, si había alguien más con ellos, por qué la geolocalización les sitúa a los dos en el mismo lugar en las horas en las que presuntamente se produjo el crimen y por qué puso su teléfono en modo avión durante un tiempo.

Tras publicarse el informe de finitivo del caso, la abogada del principal sospechoso emitió un comunicado en el que destacaba que no se aportaban datos nuevos sobre los hechos sino "conjeturas forzadas". "El informe está lleno de inconcreciones y datos por determinar y el relato que se realiza está basado en meras hipótesis, algunas de ellas absolutamente incoherentes e incongruentes, que vienen dirigidas a culpabilizar a Óscar, en lugar de analizar las pruebas de forma objetiva", rezaba el escrito, al tiempo que se criticaba el "juicio mediático paralelo" al que considera que está sometido su cliente.